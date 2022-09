Pim Ronhaar vol vertrouwen: “Waardes getrapt waarmee ik met top-5 bij elite meekan”

Interview

Pim Ronhaar begint zaterdag aan zijn veldritseizoen in Nederlands Mechelen, waar de Kleebergcross gereden wordt. De Nederlander van Baloise-Trek Lions gaat dat nieuwe seizoen, waarin hij hoofdzakelijk bij de elite zal crossen, in met zeer veel vertrouwen. “Ik heb mijn beste test ooit afgelegd. Volgens mij ben ik echt in de vorm van mijn leven.”

“De afgelopen maanden zijn zeer goed verlopen, beter dan verwacht”, vertelde Ronhaar in een gesprek met WielerFlits. “We doen elk seizoen een fitheidstest, dit jaar heb ik mijn beste test ooit afgewerkt. Samen met mijn nieuwe trainer Paul Van Den Bosch heb ik zeer hard gewerkt deze zomer, dat werpt duidelijk zijn vruchten af. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik zo goed heb kunnen trainen in de zomer.”

Mentale issues achter de rug

Die goede trainingsperiode heeft Ronhaar veel vertrouwen en een goed gevoel opgeleverd, iets wat hij in het verleden niet altijd had. “Toen ik bij de ploeg kwam (juni 2021, red.), had ik het mentaal niet makkelijk gehad. Ik had wat problemen met mijn vorige ploeg (Pauwels Sauzen-Bingoal, red.) toen ik daar wegging, dat verliep niet allemaal zoals het had moeten lopen. Dat is echter allemaal voorbij, ik zit nu in een mooie en nieuwe periode. Ik voel me heel goed bij Baloise-Trek Lions, het is een echte familie.”

Vorig seizoen was Ronhaar een van de beste beloften, maar in de kampioenschappen greep hij telkens naast het eremetaal. “In het algemeen kijk ik met een goed gevoel terug, maar ik heb wat ups en downs gehad vorig jaar. Rond de kerstperiode was ik bijvoorbeeld minder, maar dat lag volgens mij aan de minder goede zomer die ik daarvoor had. Daarnaast zat ik ook af en toe minder goed in mijn vel”, gaf een openhartige Ronhaar aan.

Ronhaar: “Waardes waarmee ik top-5 zou kunnen rijden”

Alle twijfels zijn intussen helemaal van de baan, de Nederlander duikt vol vertrouwen het nieuwe seizoen in. “De voortekenen zien er heel goed uit. Ik heb op training waardes gereden waarmee ik zou moeten meekunnen met de top-5 bij de elite. Ik heb echt enorm veel zin in het nieuwe seizoen.” Aanstaande zaterdag is zijn start van het seizoen. “De Kleebergcross is ideaal om alles eens te testen en te kijken waar ik sta.”

“Ik ga dit seizoen voornamelijk bij de elite rijden. De X2O Badkamers Trofee ga ik ook niet meer bij de beloften afwerken, dat is niet echt meer een uitdaging voor mij”, aldus de 21-jarige crosser. “Ik ga slechts vijf Wereldbekers rijden bij de beloften, op die manier kan ik het EK en het WK voor beloften meerijden. Voor de rest zal ik alle crossen in de elite-categorie in actie komen. Ik wil in die veldritten constant zijn en uitslagen rijden.”

Vorig jaar verraste Ronhaar nog met een derde plaats in de Wereldbeker van Besançon bij de elite, waar hij onder meer Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck voorbleef.

EK en WK bij beloften als hoofddoel

De kampioenschappen zijn een duidelijk doel voor Ronhaar. “Dan wil ik pieken, die wedstrijden zijn het mooiste voor mij als laatstejaars beloften. Het EK heb ik nog nooit kunnen winnen bij de beloften, dat is echt een doel. Het parcours in Namen ligt me ook goed (Ronhaar won vorig jaar in Namen, red.). Daarnaast is het WK in eigen land ook erg mooi, daar wil ik ook goed zijn”, sloot Ronhaar af.