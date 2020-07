Nationale kampioenschappen 2020: Overzicht wegwedstrijden maandag 20 juli 2020 om 14:00

Jaarlijks worden eind juni de nationale kampioenschappen verreden, maar in 2020 is alles anders. De titels die traditioneel begin januari al verdeeld zijn in Nieuw-Zeeland en Australië zijn wel al verdeeld. In dit overzicht bundelt WielerFlits alle nationale kampioenen op de weg.

Onderstaand overzicht wordt voorzien van updates.

Kroatisch kampioenschap op de weg (19/7)

Josip Rumac

Viktor Potočki

Antonio Barać

Vrouwen

Maja Perinović

Mia Radotić

Natalija Bakula

Sloveens kampioenschap op de weg (21/6)

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Matej Mohoric

Vrouwen

Urska Pintar

Špela Kern

Urška Žigart

Namibisch kampioenschap op de weg (23/2)

Dan Craven

Tristan De Lange

Dirk Coetzee

Vrouwen

Vera Adrian

Irene Steyn

Nieuw-Zeelands kampioenschap op de weg (15/2)

Shane Archbold

George Bennett

Dylan Kennett

Vrouwen

Niamh Fisher-Black

Ella Harris

Teresa Adam

Zuid-Afrikaans kampioenschap op de weg (9/2)

Ryan Gibbons

Daryl Impey

Jayde Julius

Vrouwen

Ashleigh Moolman-Pasio

Carla Oberholzer

Maroesjka Matthee

Colombiaans kampioenschap op de weg (2/2)

Sergio Andres Higuita

Egan Arley Bernal

Daniel Felipe Martinez

Vrouwen

Maria Catalina Gomez

Jeniffer Alejandra Medellin

Jeimy Lorena Beltran

Australisch kampioenschap op de weg (12/1)

Cameron Meyer

Lucas Hamilton

Marcus Culey

Vrouwen

Amanda Spratt

Justine Barrow

Grace Brown

Qatarees kampioenschap op de weg (6/12)

Marwan Aljalham

Abdulla Al-Khater

Mubarak Alajji