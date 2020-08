Bob Jungels raakt na vijf jaar Luxemburgse wegtitel kwijt zondag 23 augustus 2020 om 18:01

Voor het eerst sinds 2014 is Bob Jungels géén Luxemburgs kampioen geworden. De coureur van Deceuninck-Quick-Step, volgend jaar actief voor AG2R-Citroën, verloor na vijf jaar zijn titel aan Kevin Geniets.

De 23-jarige Geniets, tweedejaars prof bij Groupama-FDJ, wist op het lokale circuit rond Mamer zijn medevluchter Jungels te verslaan in de sprint-à-deux. De bronzen medaille was voor Jempy Drucker, die 38 seconden na Geniets over de finish kwam. De laatste renner die Jungels van de Luxemburgse wegtitel wist te houden, was Fränk Schleck in 2014.

In Polen verraste Stanislaw Aniolkowski van de opleidingsploeg van CCC. De 23-jarige coureur wist de sprint van een kopgroep van vijftien man te winnen. Valentin Götzinger (19) wist dan weer in Oostenrijk het peloton een hak te zetten. De renner van WSA KTM Graz bleef een groep van twintig renner een seconde voor te blijven.

Bekijk hier alle nationale wegkampioenen van 2020