Nationale kampioenschappen 2020: Overzicht tijdrijden maandag 20 juli 2020 om 14:00

Jaarlijks worden eind juni de nationale kampioenschappen verreden, maar in 2020 is alles anders. De titels die traditioneel begin januari al verdeeld zijn in Nieuw-Zeeland en Australië zijn wel al verdeeld. In dit overzicht bundelt WielerFlits alle nationale kampioenen tijdrijden.

Onderstaand overzicht wordt voorzien van updates.

Nationaal kampioenschap tijdrijden Kroatië (18/7)

Josip Rumac

Eugen Popovic

Mijo Bebic

Vrouwen

Mia Radotić

Natalija Bakula

Nationaal kampioenschap tijdrijden Zwitserland (12/7)

Stefan Küng

Silvan Dillier

Stefan Bissegger

Vrouwen

Marlen Reusser

Elise Chabbey

Kathrin Stirnemann

Nationaal kampioenschap tijdrijden Slovenië (28/6)

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Jan Polanc

Vrouwen

Urška Žigart

Blaza Pintaric

Urska Bravec

Nationaal kampioenschap tijdrijden Namibië (21/2)

Dirk Coetzee

Masckernzy Eiseb

Hardus Nel

Vrouwen

Melissa Hinz

Nationaal kampioenschap tijdrijden Nieuw-Zeeland (14/2)

Hamish Bond

George Bennett

Dylan Kennett

Vrouwen

Teresa Adam

Georgia Perry

Bronwyn Macgregor

Nationaal kampioenschap tijdrijden Zuid-Afrika (7/2)

Daryl Impey

Stefan De Bod

Kent Main

Vrouwen

Ashleigh Moolman-Pasio

Carla Oberholzer

Frances Janse Van Rensburg

Nationaal kampioenschap tijdrijden Colombia (1/2)

Daniel Felipe Martinez

Nairo Quintana

Egan Arley Bernal

Vrouwen

Ana Sanabria

Diana Peñuela

Camila Andrea Valbuena

Nationaal kampioenschap tijdrijden Australië (8/1)

Luke Durbridge

Rohan Dennis

Chris Harper

Vrouwen

Sarah Gigante

Grace Brown

Emily Herfoss

Nationaal kampioenschap tijdrijden Qatar (31/1)

Fadhel Alkhater

Abdulla Al-Khater

Marwan Aljalham