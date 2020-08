Giacomo Nizzolo in Italiaanse tricolore naar Tour de France zondag 23 augustus 2020 om 16:35

Giacomo Nizzolo heeft in de regio Veneto het Italiaanse kampioenschap op de weg gewonnen. De sprinter van NTT Pro Cycling overleefde een zware koers van 253 kilometer en maakte het vervolgens af in de sprint van een kleine groep.

Oud-prof Filippo Pozzato had in Veneto een interessant parcours uitgestippeld tussen Bassano del Grappa en Cittadella. In de lokale ronde was de beklimming van La Rosina de scherprechter, terwijl in de finale ook nog de steile klim van Salita Della Tisa toegevoegd werd aan het rondje.

Een selecte groep bleef na ruim 250 kilometer over, maar uitvalspogingen van Diego Ulissi, Andrea Bagioli, uittredend kampioen Davide Formolo en Vincenzo Nibali haalden het niet. In de sprint die volgde bleek Nizzolo de sterkste, voor Davide Ballerini (Deceuninck-Quick-Step) en Sonny Colbrelli (Bahrain McLaren).

Door zijn zege mag Nizzolo volgende week in de Italiaanse tricolore van start in de Tour de France, waar hij de kopman is van NTT.