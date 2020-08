Démare troeft Coquard en Alaphilippe af op Frans kampioenschap zondag 23 augustus 2020 om 16:45

Arnaud Démare is voor de derde keer in zijn carrière Frans kampioen wielrennen geworden. De kopman van Groupama-FDJ was in een felbetwiste finale de beste van een overgebleven drietal. Hij versloeg Bryan Coquard en Julian Alaphilippe naar het zilver en het brons.

Het Franse kampioenschap in Grand-Champ, gelegen in de regio Bretagne en niet ver van EK-epicentrum Plouay, kwam pas in de laatste ronde op gang. Julian Alaphilippe wist in de heuvelachtige slotronde weg te rijden, maar de kopman van Deceuninck-Quick-Step kon het solo niet afronden.

Sprinter Arnaud Démare en Bryan Coquard trokken ten aanval en sloten diep in de finale nog aan bij Alaphilippe, die het in de slotkilometer nog één keer probeerde. Die demarrage werd gecounterd door Démare en Coquard, die vervolgens gingen sprinten om de Franse driekleur. De spurter van Groupama-FDJ (vorige week nog winnaar van de Tour de Wallonie) trok daarin aan het langste eind.

In 2014 en 2017 werd Démare ook al Frans kampioen op de weg. Afgelopen jaar droeg Warren Barguil (Arkéa-Samsic) de kampioenstrui.

🇫🇷 Après un sprint à trois, c'est Arnaud Démare qui va arracher son troisième titre de champion de France ! 🔥#LesRP #GrandChamp2020 pic.twitter.com/uslx5QXNc7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 23, 2020