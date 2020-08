Marten Kooista onder het mes vanwege beknelde liesslagader

Het eerste seizoen van Marten Kooistra bij BEAT Cycling Club zit er al op. De 22-jarige renner uit Friesland heeft een beknelde liesslagader en wordt daar deze week aan geopereerd.

Kooistra loopt al lang rond met deze kwetsuur. “Ik had al een voorgevoel dat het deze blessure was, alleen heb ik er nooit naar laten kijken”, legt hij uit tegen WielerFlits. Na de operatie duurt het herstel wel enige tijd, dus focust Kooistra zich al op volgend seizoen.

“Ik heb de knop nog niet helemaal om kunnen zetten. Ik zou graag weer koersen”, aldus Kooistra, die dit weekend zijn ploeggenoten van BEAT in actie zag in Dwars door het Hageland en de ingelaste GP Cycling Lab. “Helaas is het niet anders, maar als alles goed gaat is volgend jaar weer een doel.”

Zo snel mogelijk

Ploegleider Egon van Kessel noemt de afwezigheid van Kooistra een gemis. “Ik mag hopen dat hij blijft. Als ik kijk naar zijn uitslagen in het recente verleden, en dan heeft die blessure hem nog parten gespeeld, dan hoop ik dat hij terugkomt op zijn oude niveau. Dan kan hij belangrijk voor ons zijn.”

Ploegmanager Geert Broekhuizen: “Dat Marten zich nu laat opereren is heel dubbel. Het is heel jammer, voor hemzelf en voor de ploeg. Hij heeft dit jaar maar twee wedstrijden gereden, maar wilde zo snel mogelijk geopereerd worden zodat hij zich kan focussen op zijn herstel. Wij kunnen nu als ploeg niet veel doen. Na de operatie zal een behandelplan gemaakt worden met het ziekenhuis en wij steunen hem daarbij.”

BEAT Cycling Club heeft nog niet gesproken met Kooistra over een eventuele contractverlenging. Het continentale team heeft die evaluatiegesprekken met alle renners gepland voor september. “We hebben Marten de afgelopen jaren lang gevolgd. Hij is natuurlijk een renner met potentie, gezien zijn zege in Parijs-Tours ook. Maar hij heeft twee jaar met die blessure gefietst”, aldus Broekhuizen.

Topjaar in 2018

Kooistra maakte afgelopen winter de overstap van SEG Racing Academy naar BEAT Cycling Club. Bij zijn oude ploeg was geen ruimte meer, omdat hij te oud werd voor de beloftencategorie. In 2018 won de Fries zilver op het NK U23, pakte hij een vierde plek in de Slag om Norg, een ritzege in Olympia’s Tour en als ultieme bekroning de overwinning in Parijs-Tours voor beloften.