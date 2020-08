Continentale ploegen zoeken week voor het NK naar koersritme vrijdag 14 augustus 2020 om 17:30

WielerFlits Nationaal kijkt deze week uit naar de herstart van het seizoen. De Nederlandse continentale teams zijn bezig met hun voorbereiding. Zo weten de meeste ploegen steeds meer over hun programma, in binnen- en buitenland. In deze rubriek bundelen wij het laatste nieuws van het nationale wielrennen.

Conti-teams massaal in actie tijdens nieuw ingelaste koers op Zandvoort

Het circuit van Zandvoort is zondag het decor van een nieuwe wedstrijd. Doordat veel koersen door het coronavirus zijn geannuleerd, dreigt er een lege wedstrijdagenda voor continentale renners en ploegen. Om dat te voorkomen is in twee weken tijd een nieuwe wedstrijd opgetuigd: de GP Cycling Lab. Lees hier verder.

BEAT koerst voor het eerst sinds 8 maart: debuut Van Schip

Voor BEAT Cycling Club staat zaterdag de eerste UCI-koers sinds begin maart op het programma. De continentale ploeg van kopmannen Jan-Willem van Schip en Bas van der Kooij begon het seizoen in de Ster van Zwolle en de Dorpenomloop Rucphen, maar daarna werden door de coronacrisis de nodige wedstrijden afgelast.

De afgelopen weken verdwenen onder meer de Heistse Pijl en de Czech Cycling Tour om verschillende redenen van het programma, waardoor de Omloop van het Hageland van zaterdag de eerste échte koers is waar het team start. Naast Van Schip (die zijn officiële debuut maakt voor BEAT en Van der Kooij zijn ook Luuc Bugter, Yves Coolen, Adam Lewis, Alex Mengoulas en Guillaume Seye van de partij.

Voor Stefano Museeuw, de zoon van Johan, is het dus nog wachten op zijn eerste profkoers in de kleuren van BEAT. Zondag staat hij wel aan de start in de GP Cyclinglab op Zandvoort. Daar rijdt BEAT met alle renners.

Daarna zijn de ogen gericht op de kampioenschappen. Van de drie Belgen in de selectie rijdt alleen Guillaume Seye het BK tijdrijden op donderdag 20 augustus. De specialist was in de jeugdcategorieën al eens succesvol in het tijdrijden en hoopt te kunnen verrassen. Op 23 augustus rijden de Nederlandse renners het NK in Drenthe; onlangs heeft BEAT het parcours al verkend.

À BLOC sprokkelt wedstrijdprogramma bij elkaar

Ploegmanager Paul Tabak doet er alles aan om zijn À BLOC-ploeg een volwaardig programma te geven, maar dat is extreem lastig. Zaterdag rijdt het team Dwars door het Hageland, met Ivar Slik als een van de kopmannen.

De Noord-Hollander is hersteld na zijn valpartij en opgave in de Sibiu Cycling Tour. Samen met Stijn Appel, Stijn Daemen, Marco Doets, Adriaan Janssen, André Luijk en Martins Pluto rijdt hij de Belgische eendagskoers met finish in Diest. À BLOC heeft het parcours in het Hageland al verkend, evenals het NK-parcours van een week later.

Zondag is À BLOC met dertien man van de partij in de extra ingelaste koers op het circuit van Zandvoort, maar verder is het sprokkelen voor Tabak en co. De ploeg leek deze week de Baltic Chain Tour te kunnen rijden, maar in Estland zijn vanwege de coronacrisis geen Nederlanders welkom. Ook gaat het Lets kampioenschap niet door, een race waar Martins Pluto erg naar uitkeek.

Voor de beloften in de selectie van À BLOC is mogelijk nog de Belgische U23-wedstrijd GP Color Code Bassenge een mogelijkheid op 6 september, al is daar de mogelijkheid tot inschrijving nog niet geopend. Op die dag staat ook de Omloop van Valkenswaard op het programma, daar zouden dan de eliterenners kunnen starten.

Van 8-13 september staat de Ronde van Roemenië (ook wel Turul Romaniei) op het programma. Weliswaar is Roemenië ‘code oranje’ volgens de overheid, maar daar heeft de ploeg ervaring mee na het rijden van de Sibiu Tour. À BLOC mag op 13 september ook Antwerp Port Epic rijden, mits de veiligheidssituatie er verbetert rondom het coronavirus. Anders wordt die koers afgelast.

Lars van den Berg weer met profs Groupama-FDJ op pad

Goed nieuws voor Lars van den Berg. De 22-jarige Nederlander van de beloftenploeg van Groupama-FDJ mag weer mee met de profs. De ex-renner van Metec-TKH staat op de startlijst voor de Tour de Wallonie, die zondag begint in België. Van den Berg gaat er onder meer rijden voor sprintkopman Arnaud Démare. Met Ramon Sinkeldam rijdt er nog een landgenoot in de ploeg.

Eerder dit seizoen mocht Van den Berg ook al met de WorldTour-formatie mee. Toen wist hij in de Tour du Haut Var naar een derde plaats te rijden in de slotrit. Na die rittenkoers reed hij nog twee koersen (achtste in de Ster van Zwolle, 62ste in Le Samyn) met de opleidingsploeg, alvorens het seizoen stilviel vanwege het coronavirus.

Roel van Sintmaartensdijk maakt overstap naar VolkerWessels-Merckx

Roel van Sintmaartensdijk rijdt aankomend seizoen voor het continentale VolkerWessels-Merckx. De Zuidlander is de enige renner uit de stoppende opleidingsploeg Reggeborgh die doorstroomt naar de continentale formatie.

De 19-jarige Van Sintmaartensdijk is aankomend jaar tweedejaars belofte. Als junior maakte de coureur indruk door een etappe te winnen in de Oberösterreich Juniorenrundfahrt en door vierde te worden in de Ronde des Vallées.

Van Sintmaartensdijk komt bij VolkerWessels-Merckx zijn broer Daan van Sintmaartensdijk tegen, die vorig jaar overkwam van Alecto.

Streep door Zuiderzeeronde

De Zuiderzeeronde gaat dit jaar toch niet door. De wedstrijd uit de Clubcompetitie was na de coronacrisis op zaterdag 5 september op de kalender geplaatst, maar de organisatie heeft laten weten dat de koers voor elites, beloften en junioren afgelast is. Er is niet genoeg politiebegeleiding om de wedstrijd door te laten gaan.

Eerder maakten wij al een video, waarin we uitleggen waarom de politieinzet een probleem vormt voor het nationale wielrennen.



Achtste plaats Sjoerd Bax in koninginnenrit Czech Tour grootste wapenfeit Metec-TKH

Metec-TKH is teruggekeerd uit de sterk bezette Czech Tour. Tussen de WorldTour-teams wist de continentale Tielse formatie zich op dag op dag prima te handhaven, met als hoogtepunt een achtste plaats voor Sjoerd Bax in de koninginnenrit.

De Gorinchemmer is dan ook de best geplaatste renner van Metec-TKH in het klassement. Bax eindigde als negentiende, op bijna anderhalve minuut van winnaar Damien Howson. Ook Marijn van den Berg eindigde in de top-30 (27ste). Jesper Asselman wist in twee etappes bij de eerste twintig te eindigen.

Han Vaanhold met Sensa-Kanjers voor Kanjers in Poolse UCI-koers

Ploegleider Han Vaanhold is deze week aan het werk in een UCI-rittenkoers. Hij begeleidt de ploeg van Sensa-Kanjers voor Kanjers, die een uitnodiging heeft gekregen voor de Tour Bitwa Warszawska 1920 (UCI 2.2) in Polen.

Sam Gademan liet in de eerste twee ritten goede uitslagen noteren. In de proloog werd hij vijftiende op vier seconden van de ritwinnaar en in de eerste rit-in-lijn, met de nodige onverharde stroken, kwam hij als 53ste over de streep. Ook Jaron Bloem, Rick Hezeman, Kars ten Boske, Bastiaan de Bloem en Jelle Johannink staan aan de start namens het clubteam uit de Achterhoek.

De opleidingsploeg van Jumbo-Visma rijdt ook in Polen, met Rick Pluimers, Hidde van Veenendaal en de broers Tim en Mick van Dijke in de selectie. Archie Ryan en Maurice Ballerstedt maken de ploeg compleet. Jesse de Rooij (Bike Aid), Jan Maas (Leopard) en Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) zijn ook van de partij in Polen.

