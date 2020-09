Olav Kooij (18) pakt eerste profzege in openingsrit Coppi e Bartali dinsdag 1 september 2020 om 11:41

De piepjonge Olav Kooij heeft de ochtendrit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1) op zijn naam geschreven. De snelle Nederlander van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma haalde het in Gatteo in een massasprint van Ethan Hayter en Phil Bauhaus.

De Zwitser Johan Jacobs (Team Movistar) was de animator van dienst in deze 98 kilometer lange openingsrit van de Coppi e Bartali. De voormalige veldrijder verzamelde een maximale bonus van twee minuten op het peloton, gecontroleerd door Bahrain McLaren en Vini Zabù-KTM.

Op vijftien kilometer van de finish was het liedje van Jacobs uitgezongen en stevende het peloton af op een massasprint. Daarin haalde de jonge Olav Kooij van het Jumbo Visma Development Team het overtuigend van Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) en Phil Bauhaus (Bahrain McLaren). Voor de talentvolle belofte is het al zijn vierde UCI-zege van het seizoen en zijn eerste profzege.

Volgend jaar naar de WorldTour

Halverwege 2021 stapt Kooij over naar de WorldTour-ploeg van Jumbo-Visma. Wij spraken hem daar onlangs over in WielerFlits Nationaal. “Het plan is om tot die tijd bij de beloften verder te gaan met hetgeen ik nu mee bezig ben. Nu kan ik nog koersen voor de overwinning. Bij de profs zal ik daarna eerst vooral wat kleinere koersen rijden. Uiteindelijk moet ik doorgroeien naar het allerhoogste niveau”, zei Kooij.

🇮🇹 #CoppieBartali Olav Kooij (TJV) wins stage 1a of Coppi e Bartali. pic.twitter.com/pnlXepvp59 — NTT Pro Cycling (@NTTProCycling) September 1, 2020