Naast Vlasman CT stoppen ook Wim Stroetinga en Marco Doets

In WielerFlits Nationaal bundelen we het belangrijkste nieuws over het Nederlandse wielerpeloton. In deze rubriek mis je niets over het laatste nieuws van het nationale wielrennen. Vandaag onder meer groot nieuws over de ploeg van Vlasman, maar ook nieuws over het stoppen van Wim Stroetinga en Marco Doets.

Wielerploeg Vlasman stopt ermee

Het Vlasman Cyclingteam verdwijnt uit het peloton. Ondanks een doorlopend contract hebben hoofdsponsor Richard Vlasman en teammanager Ton Welling besloten de sponsorovereenkomst te beëindigen. Reden? De gevolgen van het coronavirus.

NK tijdrijden en NCK afgelast

Slecht nieuws voor veel continentale ploegen: het Nederlands kampioenschap tijdrijden is door de strengere coronamaatregelen alsnog afgelast. De wedstrijd was al enige tijd gepland voor woensdag 7 oktober in Emmen. De organisatie vindt het niet verantwoord om deelnemers vanuit heel Nederland naar Emmen te laten afreizen.

Ook het Nederlands Club Kampioenschap in Dronten, dat gepland stond voor zaterdag 3 oktober, is van de kalender geschrapt. Er zouden bijna 1.200 renners deelnemen aan de clubwedstrijd. “Het is volgens de betrokken partijen niet mogelijk om het NCK door te laten gaan. Tot het laatste moment is gezocht naar mogelijkheden om aan alle strikte eisen ook in de praktijk te voldoen”, schrijft de organisatie.

Marco Doets stopt bij ABLOC CT, junior Mike Schuch komt

ABLOC CT neemt na dit seizoen afscheid van Marco Doets. De 24-jarige hardrijder kiest voor een maatschappelijke carrière bij het managementbureau van SEG. Dat werk combineerde Doets al enige tijd met het koersen voor ABLOC, maar nu gaat hij fulltime aan het werk.

Teammanager Paul Tabak heeft de vrijgekomen plek van Doets al opgevuld voor 2021: Mike Schuch (17) komt over van juniorenploeg Streetjump-Forte, dat nauwe banden heeft met ABLOC.

Eerder werd al bekend dat Niels van de Gracht (18) en Lance Huenders (18) volgend jaar de overstap maken van Streetjump-Forte naar de continentale ploeg. Zij zijn indirect de vervangers van de stoppende Maarten de Jonge en Wim Kleiman.

De Noord-Hollandse formatie laat weten dat bij volgend vertrek, bijvoorbeeld van Nederlands beloftenkampioen Stijn Daemen of de talentvolle Bodi del Grosso, niet nóg een junior wordt aangetrokken. In dat geval gaat het op zoek naar een renner die ervaring heeft op continentaal niveau.

Marco Doets: “Voelde dat het tijd was voor iets nieuws”

“Ik ga niet meer door op continentaal niveau”, legt Doets zijn keuze om te stoppen uit. “Bij ABLOC hebben alle renners de mogelijkheid gehad om te blijven, en daar hebben we het ook wel over gehad, maar ik heb een mooie kans gekregen op maatschappelijk vlak. Die wil ik met beide handen aanpakken. Ik werk al een paar jaar bij het managementbureau SEG Cycling en daar kan ik een nieuwe stap maken.”

Ondanks dat hij ‘pas’ 24 jaar is, kiest Doets nu al voor zijn toekomst. “Je denkt daar toch over na. Bij ABLOC heb ik een super mooie, korte, tijd gehad met een leuke ploeg. Maar toch had ik het gevoel dat het tijd was voor iets nieuws. Ik ga mij meer richten op een maatschappelijke carrière en zal mijn focus leggen bij mijn werk bij SEG Cycling. Fietsen kan altijd nog, maar dan iets minder uitdagend. Dat kan altijd bij de club.”

Doets zegt dat het lastige keuze was om het wielrennen aan de kant te schuiven. “Ik vind het altijd mooi om te fietsen en heb het altijd naar mijn zin gehad. Maar soms moet je moeilijke keuzes maken”, zegt hij. “Paul Tabak (teammanager ABLOC, red.) reageerde heel redelijk en realistisch. Ik kijk met een goed gevoel terug op de tijd bij Paul.”

Wim Stroetinga stopt ermee

Wim Stroetinga stopt met wielrennen. Dat maakte de Fries van het continentale Vlasman eerder deze week bekend. Op de weg was hij een van de snellere mannen van Nederland en behaalde bovendien op de baan en in het zesdaagsecircuit veel successen.

Stroetinga was eigenlijk van plan om eind 2021 de fiets aan de haak te maken, maar vanwege het stoppen van zijn ploeg Vlasman CT heeft hij besloten per direct een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Seizoen BEAT Cycling Club zit er al op

BEAT Cycling Club zien we dit seizoen niet meer in actie. Parijs-Chauny van afgelopen weekend, waarin Jan-Willem van Schip na een dag in de vroege vlucht 21ste werd, was de laatste wedstrijd op de kalender. Ondanks dat BEAT bij Parijs-Tours op de reservelijst staat, gaat het team er niet meer van uit dat de wegploeg nog gekoerst wordt dit jaar.

Aanvankelijk zou BEAT Cycling Club ook de Scheldeprijs rijden, maar nu de Belgische semi-klassieker verplaatst is naar het najaar, heeft de organisatie gekozen om meer WorldTour-ploegen uit te nodigen. Dat is ten koste gegaan van BEAT. Het NK tijdrijden was voor Daniel Abraham nog een doel voor de continentale ploeg, maar ook die wedstrijd is inmiddels afgelast.

Noorse continentale ploeg Joker Fuel stopt

Ook in het buitenland vallen er harde klappen bij continentale teams. In Noorwegen verdwijnt na zestien jaar de ploeg Joker Fuel. De hoofdsponsor is financieel zwaar getroffen door het coronavirus.

Ook het annuleren van vrijwel alle Noorse wedstrijden, zoals Sundolven GP, Ringerike Grand Prix en de Tour of Norway wegen zwaar mee in het besluit om de stekker uit de ploeg te trekken.

Joker Fuel kent een lange historie als opleidingsploeg voor Noors talent. De ploeg heeft door de jaren heen heel wat talent klaargestoomd voor de WorldTour, waaronder renners alls Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, Kristoffer Halvorsen, Amund Grøndahl Jansen, Odd Christian Eiking, Vegard Stake Laengen en oud-profs Lars Petter Nordhaug en Gabriel Rasch.

Bij Joker Fuel of Norway staan momenteel elf renners onder contract. Alleen de 20-jarige Søren Wærenskjold heeft al een ploeg voor volgend jaar gevonden. Het tijdrittalent heeft een profcontract getekend voor twee seizoen bij ProTeam Uno-X Pro Cycling.

Ook Daan Hoole een jaar langer Nederlands kampioen

Door de afgelasting van het NK tijdrijden komende week in Emmen, heeft de KNWU besloten dat de huidige kampioenen het rood-wit-blauw ook in 2021 mogen dragen. Dat wil zeggen: tot het volgende NK, dat normaal gesproken eind juni plaatsvindt. Net als Jos van Emden bij de mannen en Annemiek van Vleuten bij de vrouwen, zal ook Daan Hoole in zijn laatste jaar als belofte het nationale tricot mogen dragen.

Het NK tijdrijden werd tien dagen voor de geplande datum geannuleerd. Hoole kan er mee leven. “Ik vind het natuurlijk heel jammer, maar ik snap heel goed dat de volksgezondheid voorgaat op een wielerwedstrijd. Ja, ik mag nu langer in het rood-wit-blauw rondrijden, maar ik had mijn trui liever verdedigd en denk ook dat ik er klaar voor was”, reageert hij.

Geen wedstrijden meer voor ABLOC CT

Net als BEAT Cycling Club zit ook het seizoen voor ABLOC CT erop. “Veel van onze renners hadden uitgekeken naar het NK tijdrijden, dus dat die is afgelast is wel een streep door de rekening”, vertelt manager Paul Tabak. “Bij Parijs-Tours voor beloften staan we op de reservelijst, maar dat is het ook wel… Het is klaar. Daar heb ik een heel slecht gevoel over. Normaal zouden we nog volop koersen en een naseizoen in Azië rijden.”

“Rick van Breda en Ivar Slik gaan er ook al van uit dat het strandseizoen geannuleerd wordt”, aldus Tabak. “Dat is het grote probleem. De toppers rijden nu nog wel, maar op continentaal niveau is het bijna onmogelijk. De renners uit het nationale circuit hebben sinds maart twee wedstrijden gereden. Als dat nog een jaar zo is, dan is dat dramatisch voor iedereen. Het perspectief is minimaal.”

Goednieuwsshow voor baanploeg BEAT

Theo Bos, Matthijs Büchli en Laurine van Riessen hebben hun contract bij de baanploeg van BEAT Cycling Club verlengd. Het drietal heeft een verbintenis ondertekend tot na de Olympische Spelen van 2021, bevestigt de ploeg aan WielerFlits. Met Nicky Degrendele is BEAT nog in gesprek.

Ook maakte BEAT bekend dat het zich ingeschreven heeft om mee te gaan doen aan de nieuwe Nations Cup-baanwielrennen.

Orlen GP breidt uit naar meer wedstrijddagen

Goed nieuws vanuit Polen. De nieuwe UCI Nations Cup U23-koers Orlen GP groeit van twee etappes in de eerste twee edities, naar een vijfdaagse in 2021. De voorbije twee seizoenen bestond de tweedaagse uit een ploegentijdrit en een rit in lijn. Vorig jaar was dat een bergetappe, nu was het een lastige rit die uitmondde in een massasprint. De Orlen GP zag in 2019 het levenslicht.

Nederland domineerde de editie van dit jaar door de ploegentijdrit te winnen, waarna Olav Kooij (Jumbo-Visma U23) een dubbelslag sloeg in de slotrit. De eerste vier plekken werden door de Nederlanders bezet.

Mick van Dijke (Jumbo-Visma U23) werd tweede, Daan Hoole (SEG Racing Academy) eindigde als derde en de vierde plek was weggelegd voor nationaal beloftenkampioen op de weg Stijn Daemen (ABLOC CT).

Jesper Rasch steekt jongerenklassement Topcompetitie op zak

Met een vijfde plek in de Omloop van de Braakman verzekerde laatstejaars belofte Jesper Rasch zich van de eindzege in het jongerenklassement van de Topcompetitie. Hij hield Rick Pluimers (140 om 130 punten) van Jumbo-Visma Development nipt achter zich, terwijl David Dekker als derde eindigde met 100 punten. Die deed echter alleen mee in de door hem gewonnen Ster van Zwolle.

“Er waren natuurlijk maar drie wedstrijden in deze reeks”, begint de Noord-Hollander zijn verhaal. “Door een derde plek in Valkenswaard stond ik direct hoog in het klassement. In de Braakman was ons doel uiteraard de overwinning, en de hele koers zaten wij als ploeg in de positie om te winnen. Doordat ik vijfde werd, steeg ik nog in beide klassementen, al voelde dat meer als een leuke bijkomstigheid. In eerste instantie was ik nog teleurgesteld dat ik niet had gewonnen na super teamwork de hele koers.”

Toch kun je beter pakken wat je pakken kunt, ook omdat de sprinter volgend jaar eerstejaars elite is. “Zo’n prijs winnen in een apart seizoen is toch een mooie prijs. Niet alleen voor de moraal, maar ook omdat de drie koersen die zijn verreden in Topcompetitie wel superzwaar waren”, zegt Rasch.

“Vooral in de Ster van Zwolle en de Braakman, waar de sterksten overbleven. Dat is voor mij nog het belangrijkste, dat ik na zo’n zware koers meedoe voor de overwinning. Daarin merk ik dat ik constant progressie maak en dat ik elke koers dichterbij de overwinning kom, doordat ik steeds sterker word”, geeft hij aan.

Rick Pluimers wint ei zo na Omloop van de Braakman

Rick Pluimers trok namens Jumbo-Visma Development met vertrouwen naar de Omloop van de Braakman, afgelopen weekend. Dat bleek volledig terecht, want de 19-jarige Twent werd tweede achter Coen Vermeltfoort. “Ik voelde me de hele dag wel goed en sterk. Het was een zware dag, ik zag aan veel renners dat iedereen wel een beetje op de limiet zat”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Vooraf hadden we echt verwacht dat het een zware koers ging worden vanwege het slechte weer dat was voorspeld”, gaat Pluimers verder. “In het eerste anderhalf uur klopte dat ook zeker. Door de harde wind en regen was het al snel aardig uit elkaar gereden. Ik kon mijzelf meteen goed handhaven voorin en zat samen met Mick en Tim van Dijke en Olav Kooij in de eerste groep. Olav reed daarna wel lek en viel terug naar de tweede groep . Maar het was nog aardig vroeg in de koers en de tweede groep wist later weer aan te sluiten.”

In de tweede plaatselijke ronde verwachtte het klassiekertalent dat weer alles uit elkaar zou vallen. “Maar dat gebeurde niet. De wind draaide wat en nam af. Hierdoor werd het eigenlijk een hele andere koers. Er waren veel pogingen om weg te rijden. Uiteindelijk reed er dan een groepje weg met Olav. En daarna sprongen er nog wat renners naartoe. Dat heb ik zelf allemaal niet meegemaakt, want bij het ingaan van de tweede middelgrote ronde reed ik lek en moest ik wisselen. Daardoor kwam ik in een tweede groepje met geloste renners.”

Met dank aan Vermeltfoort

Die groep leek snel terug te keren, helemaal toen ze tussen de auto’s kwamen. Maar nadat er barrage gemaakt werd, werd die opgave een stuk moeilijker. “De samenwerking was niet echt goed. Uiteindelijk kwam Coen Vermeltfoort bij mij en zei: ‘Op de volgende strook rijden we weg’. Dus samen met Coen heb ik geprobeerd de oversteek te maken. Daarin slaagden wij. Toen we aansloten moesten we nog zo’n twintig kilometer. Vanaf toen heb ik mij rustig gehouden omdat we twee man vooruit hadden en besloot ik op een sprint te gokken.”

De jongeling bleef voorin koersen, tot Pluimers om een gegeven moment de juiste persoon tegenkwam. Opnieuw, zo bleek. “In de laatste drie kilometer kwam ik in het wiel van Vermeltfoort. Ik dacht: ‘Als ik hem volg, zit er vast een goede sprint in’. En ja hoor, Coen nam de perfecte lijn in de sprint en ik kon perfect mee. Eigenlijk in de laatste vijftig meter kwam ik pas een beetje vrij om te sprinten en zo kon ik naar een mooie tweede plek sprinten.”

Lars Boven mist laatste doel van 2020

Er zijn meerdere renners die gepast balen van het niet doorgaan van het NK tijdrijden. Bij Jumbo-Visma Development hadden Gijs Leemreize en Lars Boven er een doel van gemaakt. “Ik was me er gedegen op aan het voorbereiden”, zegt dit laatste, die vorige maand in Polen zijn eerste UCI-zege pakte.

“Dit zou mijn eerste individuele tijdrit zijn geweest dit jaar, dus hier had ik al heel wat kunnen leren voor volgend seizoen. Het NK was sinds het begin van 2020 al een doel. Omdat dit het eerste jaar bij de beloften was, had ik willen zien hoe ik er voor stond. Nu het een week van tevoren is afgelast is dat jammer, maar in verband met corona wel het beste om te doen.”

