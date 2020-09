Wim Stroetinga (35) zet punt achter zijn carrière maandag 28 september 2020 om 13:34

Wim Stroetinga stopt met wielrennen. Dat maakte de Fries van het continentale Vlasman bekend via zijn social media. Op de weg was hij een van de snellere mannen van Nederland en behaalde bovendien op de baan en in het zesdaagsecircuit veel successen.

“Na heel veel mooie jaren op de fiets heb ik besloten een punt achter mijn carrière te zetten”, laat de 35-jarige sprinter en baanrenner weten via social media. “Met gezonde spanning en een open blik zie ik de toekomst tegemoet. Hierin hoop ik iets voor de wielersport te kunnen betekenen. Ik wil iedereen bedanken die me door de jaren heen heeft bijgestaan.”

Stroetinga was in de jeugd een beloftevolle baanrenner en veroverde in Melbourne (2002) bij de junioren de wereldtitel scratch. In de jaren daarna maakte hij carrière als pisterenner, tot in 2008 het Duitse Milram hem in het vizier kreeg. Met die ploeg was hij vervolgens twee jaar actief op het hoogste niveau van het wegwielrennen.

Tot het Duitse team ophield te bestaan en de allrounder op zoek moest naar een nieuwe ploeg. Sindsdien koerste Stroetinga in het continentale circuit. Eerst voor Koga en Parkhotel Valkenburg, sinds 2018 voor Vlasman. In het zesdaagsecircuit vormde hij de laatste jaren een bekend koppel samen met Yoeri Havik, met wie hij meerdere titels pakte.