Bos, Büchli en Van Riessen verlengen bij baanploeg BEAT Cycling Club maandag 28 september 2020

Theo Bos, Matthijs Büchli en Laurine van Riessen hebben hun contract bij de baanploeg van BEAT Cycling Club verlengd. Het drietal heeft een verbintenis ondertekend tot na de Olympische Spelen van 2021, bevestigt de ploeg aan WielerFlits. Met Nicky Degrendele is BEAT nog in gesprek.

Büchli (27) en Van Riessen (33) zijn al geplaatst voor de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio. Bos (37) wil zich nog plaatsen. Hij bereidt zich voor op een bike-off die gaat bepalen wie als starter van de teamsprint mee mag naar Japan.

Nicky Degrendele (23) is nog met BEAT in gesprek over een nieuw contract. De Belgische, die in 2018 wereldkampioene werd op de Keirin, heeft zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen en dus is er minder haast geboden bij een eventuele verlenging van haar contract.

BEAT is voor het komende seizoen ook nog op zoek naar een derde mannelijke sprinter om aan de baanploeg toe te voegen. Diegene zal met Bos en Büchli een ploeg vormen op de teamsprintonderdelen. Roy van den Berg vertrok eerder dit jaar bij BEAT.

BEAT mag meedoen aan Nations Cup 2021

BEAT Cycling Club heeft de baanploeg afgelopen week ingeschreven bij de UCI, want het mag als commerciële ploeg meedoen aan de vernieuwde Nations Cup die in het voorjaar van 2021 verreden wordt.

Aanvankelijk was het hoogst onzeker of een commerciële baanploeg als BEAT daaraan mee mocht doen. De UCI heeft ondertussen de regels teruggedraaid, waardoor de Nations Cup eigenlijk een letterlijke kopie is van de ‘oude’ Wereldbeker. Naast commerciële teams doen ook landenploegen mee aan de wedstrijdreeks.

Voor de baanwielrenners staan de komende periode weinig wedstrijden op het programma. Nederland gaat namelijk niet naar het EK baan in november. Het NK baanwielrennen wordt verreden in december, waarna het EK 2021 gepland staat voor februari. Daarna volgt voor BEAT dus de Nations Cup in de maanden april, mei en juni.