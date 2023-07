Na-Tourcriterium overzicht 2023: Wie rijdt waar? Van der Poel in Chaam, Pogacar in Aalst

Overzicht

Als de Tour de France ten einde is, betekent dat dat de criteriums gereden gaan worden. Vorig jaar keerden veel Nederlandse en Belgische criteriums terug na de coronacrisis. Veel Nederlanders trappen af in Boxmeer, waar de Daags na de Tour wordt georganiseerd, en in België wordt gestart in Aalst. WielerFlits komt met een overzicht van de Nederlandse en Vlaamse na-Tourcriteriums en haar deelnemers. Later voegen wij het eindpodium toe.

Maandag 24 juli

Boxmeer, Daags na de Tour

Nog niet bekend

Aalst, Natourcriterium Aalst

Tadej Pogačar

Dinsdag 25 juli

Surhuisterveen, Profronde van Surhuisterveen

Ramon Sinkeldam, Danny van Poppel, Lars van den Berg

Roeselare, Dovy Natourcriterium

Jordi Warlop, Jens Debusschere, Stefano Museeuw, Aaron Verwilst

Woensdag 26 juli

Chaam, Acht van Chaam

Mathieu van der Poel / Fem van Empel

Donderdag 27 juli

Wateringen, Profronde Westland

Ramon Sinkeldam, Danny van Poppel

Herentals, Herentals Fietst & Feest

Nog niet bekend

Vrijdag 28 juli

Heerlen, Franssen Franken Ronde Heerlen

Nog niet bekend

Zaterdag 29 juli

Maarheeze, Mijl van Mares

Nog niet bekend

Zondag 30 juli

Emmen, De Gouden Pijl

Bauke Mollema, Ramon Sinkeldam, Danny van Poppel, Lars van den Berg, Nils Eekhoff, Cees Bol, Kjeld Nuis (schaatser), Tijmen Eising

Maandag 31 juli

Roosendaal, De Draai van de Kaai

Annemiek van Vleuten

Dinsdag 1 augustus

Steenwijk, Het Spektakel van Steenwijk

Nog niet bekend

Donderdag 3 augustus

Oostvoorne, Profwielerronde van Oostvoorne

Nog niet bekend

Zaterdag 5 augustus

Moerdijk, Wielerweekend Moerdijk

Nog niet bekend

Maandag 14 augustus

Antwerpen, Dernycriterium Wilrijk

Nog niet bekend

Dinsdag 15 augustus

Naaldwijk, Wielerspektakel Naaldwijk

Nog niet bekend

Zondag 20 augustus

Etten-Leur, Profwielerronde Etten-Leur

Jos van Emden, Jordi van Loon, Martijn Rasenberg / Annemiek van Vleuten

Vrijdag 25 augustus

Almelo, Profronde Almelo

Nog niet bekend

Heeft u zelf ergens gelezen dat er renners meedoen aan een criterium? Plaats het dan in de reacties (met de bron erbij) of laat het ons weten via de mail.