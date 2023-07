Jonas Vingegaard wint criterium van Boxmeer, Mathieu van der Poel primus in Aalst

Jonas Vingegaard heeft maandag het criterium van Boxmeer op zijn naam geschreven. Wout Poels werd tweede, Mike Teunissen derde. Mathieu van der Poel zegevierde dan weer in het Natourcriterium in het Belgische Aalst.

Vingegaard, die zich zondag voor de tweede keer op rij tot eindwinnaar van de Tour de France kroonde, versloeg Poels in een sprint-a-deux. Laatstgenoemde was ook succesvol in de Ronde van Frankrijk: hij boekte een solozege in de Alpenrit naar Saint-Gervais Mont-Blanc. Achter Vingegaard en Poels, was Teunissen in Boxmeer de snelste van het peloton. Bij de vrouwen won Femke de Vries, voor Lonneke Uneken en Sabrina Stultiens.

In Aalst hield Mathieu van der Poel zijn ploeggenoot Jasper Philipsen en de Italiaan Giulio Ciccone achter zich. Philipsen won in de Tour de France de groene trui, Ciccone bracht de bolletjestrui naar Parijs.

Boxmeer, Daags na de Tour

Jonas Vingegaard

Wout Poels

Mike Teunissen

Femke de Vries

Lonneke Uneken

Sabrina Stultiens

Aalst, Natourcriterium Aalst

Mathieu van der Poel

Jasper Philipsen

Giulio Ciccone

Lees ook: Na-Tourcriterium overzicht 2023: Wie rijdt waar? Ciccone in Surhuisterveen, Philipsen in Roeselare