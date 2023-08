Mathieu van der Poel komt met privéjet van vakantie naar Etten-Leur

Mathieu van der Poel geniet momenteel nog van een welverdiende vakantie in Spanje, maar zondag is hij voor het eerst in zijn regenboogtrui te zien in het criterium van Etten-Leur. Om dat mogelijk te maken, heeft de organisatie diep in de buidel moeten tasten. De wereldkampioen wordt namelijk met een privéjet ingevlogen.

“Ik sprak Mathieu al bij de Acht van Chaam en vroeg hem toen of hij ook naar ons wilde komen. Hij zei dat het lastig zou worden omdat hij dan op vakantie zou zijn. Maar na het WK wilden we hem helemaal hebben”, zei voorzitter Ronnie Buik tegen het AD. Van der Poel ging akkoord, maar ging na het WK in Glasgow wel naar Spanje.

“We hebben gezorgd dat hij zijn vakantie zo min mogelijk hoeft in te korten. Eigenlijk zou hij op maandagmiddag terugkomen, maar nu wordt dat dus zondagochtend zodat hij zondagmiddag bij ons mee kan rijden. Omdat er die dag geen vluchten beschikbaar zijn vanaf Malaga gaan we hem halen met een privévliegtuig”, aldus de organisatie van de Profronde Etten-Leur.

Lotte Kopecky

Naast Van der Poel komt ook de wereldkampioene bij de vrouwen, Lotte Kopecky, naar Etten-Leur voor het criterium. Uniek, noemt men het bij de organisatie: “Wij zijn de eerste wedstrijd waar Van der Poel zijn regenboogtrui komt showen en datzelfde geldt voor Kopecky. Die rijdt ook hier haar eerste koers na het WK. De 20.000 toeschouwers van 2018 zouden we wel eens kunnen overtreffen.”

