Wereldkampioen Mathieu van der Poel toont regenboogtrui in criterium Etten-Leur

De regenboogtrui van wereldkampioen Mathieu van der Poel gaat op zondag 20 augustus al te zien zijn. Het criterium van Etten-Leur heeft de kersverse WK-winnaar weten te strikken voor de rondjes om de kerk. Entree voor het criterium is gratis.

“Wij hebben de primeur dat Mathieu na het WK als eerste zijn regenboogtrui komt showen aan ons in Etten-Leur”, schrijft de organisatie in een persbericht. “We hebben een topper binnengehaald waar eenieder van mee kan genieten, en dat met gratis entree. Voor ons als organisatie en Jacco Snepvangers van Aannemersbedrijf van Agtmaal was er maar één wens en één doel, en dat was de wereldkampioen Mathieu van der Poel naar Etten-Leur zien te halen.”

“Ondanks zijn overvolle programma wilde Mathieu toch graag in zijn streek zijn spiksplinternieuwe trui aantrekken en aan alle wielerliefhebbers laten zien”, aldus de organisatie van het criterium in Etten-Leur.

Voor Mathieu van der Poel wacht zaterdag eerst nog het WK mountainbike Cross Country. Eerder gaf hij aan dat dat in principe zijn laatste wedstrijd van het wegseizoen gaat zijn, maar mogelijk gaat hij ook in een profwedstrijd nog zijn regenboogtrui laten zien.

