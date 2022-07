Na-Tourcriterium overzicht 2022: Wie rijdt waar?

Als de Tour de France ten einde is, betekent dat dat de criteriums gereden gaan worden. Voor het eerst sinds de coronacrisis zijn veel Nederlandse en Belgische criteriums terug. Veel Nederlanders trappen af in Boxmeer, waar de Daags na de Tour wordt georganiseerd. WielerFlits komt met een overzicht van de Nederlandse en Vlaamse na-Tourcriteriums en haar deelnemers.

Maandag 25 juli

Boxmeer, Daags na de Tour

Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Danny van Poppel, Dylan van Baarle, Taco van der Hoorn, Bauke Mollema, Martijn Tusveld, Nils Eekhoff, Mike Teunissen

Aalst, Natourcriterium Aalst

Voorcontract met Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar, Yves Lampaert, Edward Planckaert, Guillaume Van Keirsbulck, Amaury Capiot

Dinsdag 26 juli

Surhuisterveen, Profronde van Surhuisterveen

Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Bauke Mollema, Taco van der Hoorn, Martijn Tusveld, Koen Bouwman,

Roeselare, Dovy Natourcriterium

Wout van Aert, Yves Lampaert, Mauri Vansevenant, Piet Allegaert, Stan Dewulf, Guillaume Van Keirsbulck, Edward Planckaert, Jelle Wallays, Tom Devriendt, Stefano Museeuw, Emiel Vermeulen

Woensdag 27 juli

Chaam, Acht van Chaam

Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Dylan van Baarle, Pascal Eenkhoorn, Timo Roosen, Sam Oomen, Boy van Poppel, Taco van der Hoorn, Martijn Tusveld, Lucinda Brand

Donderdag 28 juli

Wateringen, Profronde Westland

Bauke Mollema, Fabio Jakobsen, Dylan van Baarle, Taco van der Hoorn, Ramon Sinkeldam, Pascal Eenkhoorn, Lars van den Berg, Lennard Hofstede, Sebastian Langeveld, Ide Schelling

Herentals, Herentals Fietst & Feest

Wout van Aert, Dries Van Gestel, Senne Leysen, Corné van Kessel, Ellen Van Loy, Julie Brouwers

Vrijdag 29 juli

Heerlen, Franssen Franken Ronde Heerlen

Nog niet bekend

Zaterdag 30 juli

Maarheeze, Mijl van Mares

Nog niet bekend

Zondag 31 juli

Emmen, De Gouden Pijl

Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Niki Terpstra, Pascal Eenkhoorn

Putte, Na-Tourcriterium Putte

Jasper Philipsen, Kobe Goossens

Maandag 1 augustus

Roosendaal, De Draai van de Kaai

Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Pascal Eenkhoorn, Annemiek van Vleuten, Riejanne Markus, Ellen van Dijk

Dinsdag 2 augustus

Steenwijk, Het Spektakel van Steenwijk

Nog niet bekend

Donderdag 4 augustus

Oostvoorne, Profwielrronde van Oostvoorne

Nog niet bekend

Zondag 7 augustus

Moerdijk, Wielerweekend Moerdijk

Pascal Eenkhoorn, Koen Bouwman, Yoeri Havik, Raymond Kreder, Tim Bierkens, Annemiek van Vleuten, Thalita de Jong, Riejanne Markus, Kim de Baat

Maandag 8 augustus

Antwerpen, Dernycriterium Wilrijk

Nog niet bekend

Zondag 14 augustus

Etten-Leur, Profwielerronde Etten-Leur

Wout van Aert, Tom Dumoulin, Koen Bouwman, Kjeld Nuis (schaatser)

Dinsdag 16 augustus

Naaldwijk, Wielerspektakel Naaldwijk

Nog niet bekend

Vrijdag 26 augustus

Almelo, Profronde Almelo

Nog niet bekend

