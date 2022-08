Profwielerronde Etten-Leur strikt Tourwinnaar Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard zal op zondag 14 augustus deelnemen aan de Profwielerronde van Etten-Leur. Dat heeft de organisatie vandaag laten weten middels een perscommuniqué. Het is voor de Deense winnaar van de Tour de France zijn eerste en meteen ook enige na-Tourcriterium.

Vingegaard werd na zijn Tourwinst wel meerdere malen in het zonnetje gezet, maar werkte niet de bekende criteriumdans af na de Ronde van Frankrijk. Vaak is de geletruidrager in de weken na de Tour een graag geziene gast tijdens deze rondjes rond de kerk.

De Deen werkte na de Tour wel een aantal plichtplegingen af met partners en sponsoren van zijn ploeg Jumbo-Visma. Vervolgens reisde hij af naar Denemarken voor een grote huldiging en diverse televisie-optredens.

Vingegaard zal komende zondag in Etten-Leur dus alsnog zijn opwachting in een na-Tourcriterium. De organisatie wist eerder al toppers als Wout van Aert, Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Wilco Kelderman, Bauke Mollema, Annemiek van Vleuten, Lorena Wiebes en Ellen van Dijk te strikken.