Fabio Jakobsen wint na-Tourcriterium Oostvoorne

Fabio Jakobsen heeft de Profronde van Oostvoorne gewonnen. Bauke Mollema en Taco van der Hoorn mochten samen met de sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl mee het podium op. Jakobsen kwam ook in de na-Tourcriteriums van Chaam en Emmen als eerste over de finish.

De organisatie van het Zuid-Hollandse profcriterium schotelde een fraai deelnemersveld voor aan het publiek, dat zich na twee COVID-19-jaren weer had verzameld op en rond het Dorpsplein in Oostvoorne. De toeschouwers zagen onder andere de Tour de France-gangers Danny van Poppel, Fabio Jakobsen, Nils Eekhof, Martijn Tusveld, Taco van der Hoorn en Bauke Mollema in actie. Uiteindelijk draaide de koers uit op een sprint met drie, waarbij Jakobsen voor Mollema en Van der Hoorn over de streep kwam.

Voor Jakobsen was het alweer zijn derde criteriumzege sinds hij deze zomer met een etappezege in Nyborg zijn debuut maakte in de Tour de France. Vorige week woensdag won hij de Acht van Chaam, zondag stond hij opnieuw op het hoogste treetje van het podium in de Gouden Pijl in Emmen. Later deze maand, op zondag 14 augustus, is de snelle man van Quick-Step Alpha Vinyl het speerpunt van de Nederlandse wegploeg tijdens de Europese kampioenschappen die in München wordt gehouden.

Pauliena Rooijakkers wint bij de vrouwen

Pauliena Rooijakkers won de vrouwenwedstrijd in Oostvoorne. De 29-jarige renster van Canyon-SRAM, dit jaar al goed voor de zege in Durango-Durango en podiumplaatsen in de Itzulia Women en de Tour de Suisse Women, bleef Lucinda Brand en Nina Kessler voor. De prominentenkoers achter de derny werd een prooi voor voormalig Belgisch profrenner Jef Van Meirhaeghe.