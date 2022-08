Dylan Groenewegen wint na-Tourcriterium Zevenbergen

Dylan Groenewegen heeft het na-Tourcriterium van Zevenbergen gewonnen. In de Noord-Brabantse plaats in de gemeente Moerdijk haalde de sprinter van Team BikeExchange-Jayco de meeste punten in een driedelig omnium. Fabio Jakobsen van Quick-Step Alpha Vinyl werd tweede, Olav Kooij (Jumbo-Visma) derde.

De organisatie trakteerde het publiek op een fraai deelnemersveld met een aantal nationale sterren. Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen, allebei etappewinnaar tijdens de afgelopen Tour de France, voerden de startlijst aan. Ook Danny van Poppel kwam deze zomer in actie in het grootste wielerevenement van de kalender. Namens Jumbo-Visma verschenen Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn en de opkomende talenten Olav Kooij en Mick van Dijke aan het vertrek. Met Bram Welten, Boy van Poppel, Sebastian Langeveld en Julius van den Berg waren er nog meer WorldTour-renners afgereisd naar Zevenbergen.

De opzet van het profcriterium was een driedelig omnium. De wedstrijd begon met een tijdrit van één ronde op het 1350 meter lange parcours, waarin Eenkhoorn de snelste tijd klokte. Daarna volgde een rit in lijn over vijftig kilometer (37 ronden) die werd gewonnen door Kooij. Uiteindelijk werd de koers beslist in een puntenkoers over dertig kilometer (23 ronden) en daarin verzekerde Groenewegen zich van de eindoverwinning. Voor de sprinter van Team BikeExchange-Jayco was het zijn eerste zege in de na-Tourcriteriums van deze zomer, nadat hij al wel tweemaal op het podium stond.

Annemiek van Vleuten kleurt Zevenbergen geel

Annemiek van Vleuten was in de vrouwenwedstrijd de grote publiekstrekker – de eindwinnares van de eerste Tour de France Femmes sprong in het oog in haar gele trui en op haar gele fiets. De overwinning in een zonovergoten Zevenbergen was voor Thalita de Jong. De renster van Liv Racing Xstra was in de koers over 55 kilometer (41 ronden) vroegtijdig weggesprongen uit het pelotonnetje en kwam met bijna een minuut voorsprong over de finish. Van Vleuten had in de finale Susanne Meistrok en Lucinda Brand achter zich gelaten en eindigde als tweede. Meistrok werd derde.