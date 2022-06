‘Intermarché-Wanty-Gobert verliest Alexander Kristoff aan Uno-X’

Alexander Kristoff zal volgens het Noorse wielermedium TV2 vanaf volgend jaar uitkomen voor Uno-X. De 34-jarige sprinter had al een aanbieding van de Noorse formatie op zak, maar de transfer zou nu ook in kannen en kruiken zijn.

Intermarché-Wanty-Gobert, de huidige ploeg van Kristoff, heeft overigens nog wel geprobeerd om de ervaren renner langer aan zich te binden. De winnaar van Milaan-San Remo (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2015) kon bij de Belgische ploeg een nieuwe driejarige verbintenis tekenen aan verbeterde voorwaarden, maar Kristoff geeft de voorkeur aan een nieuw – drie jaar durend – avontuur bij Uno-X.

Kristoff liet dit seizoen al meermaals zien dat hij absoluut nog niet versleten is. De Beer van Stavanger won dit seizoen al de Clásica de Almería, Scheldeprijs en een etappe in de Tour of Norway. Ook verzamelde hij meerdere podiumplaatsen. De Noor trekt over minder dan twee weken als sprintkopman van Intermarché-Wanty-Gobert naar de Tour de France.

Zijn toekomstige werkgever Uno-X koerst al enkele seizoenen op een ProTeam-licentie en timmert de laatste jaren flink aan de weg met beloftevolle jongeren als de gebroeders Tobias en Anders Halland Johannessen, Anthon Charmig, Rasmus Tiller en Torstein Træen. Met Kristoff als kopman, boegbeeld, wegkapitein en mentor hoopt Uno-X ongetwijfeld een extra stap te zetten en nog meer uitnodigingen te ontvangen voor grote wedstrijden.