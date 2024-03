donderdag 14 maart 2024 om 13:50

MVDP terug in Milaan-San Remo, nieuwtjes uit de Jumbo-Visma-docuserie en WielerFlits.be gaat op de schop

Podcast In de podcast van deze week blikken verslaggevers Maxim Horssels, Niels Bastiaens en Zeger Schaeken vooruit op de eerste grote voorjaarsklassieker van het seizoen, Milaan-San Remo. Ook worden enkele opvallende momenten uit de nieuwe documentaireserie van Jumbo-Visma besproken en kondigen de mannen een grote verandering aan over WielerFlits.be!

Mathieu van der Poel maakt zaterdag zijn seizoendebuut op de weg. De meningen zijn verdeeld over de kansen van de wereldkampioen in San Remo. “In 2022 debuteerde Van der Poel ook in het openingsmonument, toen deed hij direct mee om de prijzen. Hij werd derde”, geeft Maxim aan. Zeger is terughoudender over de kansen van de alleskunner. “Ik denk dat koersritme toch wel erg belangrijk is en dan heeft Tadej Pogacar een streepje voor.” Naast de twee topfavorieten worden ook de kansen van Jasper Philipsen, Jonathan Milan, Olav Kooij en andere kanshebbers besproken.

Maxim was dinsdagavond aanwezig bij de première van het tweede seizoen van de documentaireserie All In over het afgelopen wonderjaar van Jumbo-Visma. De vijfdelige serie zit vol met nieuwtjes, zo reed Sepp Kuss de Giro uit terwijl hij met een coronabesmetting kampte en zien we veel exclusieve beelden vanuit de ploegleiderswagen. Maxim sprak tijdens de première met sportief directeur Merijn Zeeman en vroeg hem onder andere naar de geruchten over een eventuele overstap naar voetbalclub AZ en over het moment dat ontbreekt in de gloednieuwe serie. Waarom was er geen camera bij het ‘crisisoverleg’ tussen Zeeman en de kopmannen tijdens de Vuelta?

In de podcast wordt ook nog terug geblikt op Nokere Koerse. Het parcours wordt onder de loep gelegd en de vreemde keuze van Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen wordt bekritiseerd. Bovendien kondigen de mannen een nieuwtje aan over WielerFlits: Er gaat een rebranding plaatsvinden voor WielerFlits BE. Wat er precies gaat veranderen hoor je in de podcast!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed