Nieuwe docuserie Jumbo-Visma onthult interne spanningen, maar hét moment ontbreekt

In de nieuwe vijfdelige documentaire serie over het wonderjaar 2023 van Jumbo-Visma, is te zien hoe de Nederlandse ploeg alle drie de grote ronden weet te winnen.

De reeks geeft een uniek kijkje achter de schermen en toont de wrijving tussen kopmannen Jonas Vingegaard Primoz Roglic en Sepp Kuss tijdens de Vuelta a España wanneer zij onderling om de eindzege strijden.

In de aflevering over de Vuelta wordt duidelijk dat er sprake was van spanning tussen de drie kopmannen en dat de ploegleiding niet zeker was over hoe om te gaan met dit luxeprobleem. De renners en ploegleiders stellen zich kwetsbaar op. Als kijker krijg je het gevoel bijna overal bij te zijn. Bijna. Want bij hét gesprek waarin sportief directeur Merijn Zeeman een einde maakt aan de onenigheid is de camera niet welkom.

De serie is een samenvatting van de diepte- en hoogtepunten uit het afgelopen seizoen van de Nederlandse formatie, zonder dat het wordt overdreven. De één-op-één interviews met de renners geven je als kijker het idee naar een échte in plaats van een verzonnen verhaallijn te kijken.

In de eerste twee afleveringen van de gloednieuwe serie – die sinds woensdagavond 13 maart te bekijken is via Amazon Prime Video – is te zien hoe Roglic na een bloedstollende ontknoping de Giro d’Italia weet te winnen. Met name de beelden vanuit de volgwagens geven een mooi inkijkje in de wielersport. Zo is te zien hoe ploegleider Marc Reef verbaal uithaalt naar de ploeg van Remco Evenepoel na een valpartij van zijn Sloveense kopman. Al is de rode lijn in de eerste twee delen het bijzondere karakter van leider Roglic. Ondanks talloze tegenslagen weet de Olympisch kampioen tijdrijden telkens rustig te blijven, maar na zijn eindwinst blijkt hij toch te kunnen breken.

In afleveringen drie en vier staat de Tour de France centraal. Vingegaard wist voor de tweede keer op rij de grootste wedstrijd van het jaar te winnen, maar dat ging niet vanzelf. Sterker nog: sportief directeur Zeeman verliest meerdere keren zijn vertrouwen in de eindwinst. “Dit jaar gaan we de Tour niet winnen”, zegt hij na de etappe naar de Puy-de-Dôme. In de afleveringen over de Ronde van Frankrijk is bovendien een balende Wout van Aert te zien na het mislopen van ritwinst in de eerste paar etappes. Toch sluit de Belgische alleskunner zijn zomer geweldig af, door net op tijd aanwezig te zijn voor de geboorte van zijn tweede kindje.

Hoewel de eerste vier afleveringen van de serie veel leuke inkijkjes geven, vallen ze in het niet bij het slotdeel van de documentaire reeks. In deze laatste aflevering is met name te zien hoe de ploeg worstelde met het luxeprobleem tijdens de Ronde van Spanje. Sepp Kuss stond in de derde week verassend in de rode trui en zijn Sloveense teamgenoot Roglic bleek daar veel moeite mee te hebben. Er wordt weinig geheim gehouden voor de camera’s, zo wordt duidelijk dat Tourwinnaar Vingegaard moeite had met de opdracht om het onderling uit te vechten. De Deen gunde de overwinning aan zijn Amerikaanse teammaat. En zien we hoe ploegleider Grischa Niermann niet optimaal kan genieten van het ongekende succes.

Na de etappe met finish op de loodzware Altu de L’Angliru, waarin Roglic klassementsleider en ploeggenoot Kuss wederom aanvalt, bereikt de onderlinge spanning het hoogtepunt. Zeeman gaat in gesprek met zijn drie kopmannen en beslist dat de Amerikaan de winnaar van de Vuelta moet worden. Deze vergadering zal uiteindelijk de beslissing van de Spaanse rittenkoers betekenen, maar vindt helaas plaats achter gesloten deuren.

Het tweede seizoen van de documentaireserie All-in is geproduceerd door Southfields Stories en is vanaf 13 maart te bekijken via streamingsdienst Amazon Prime Vide