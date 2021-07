Montréal stelt zich kandidaat voor WK wielrennen 2026

Montréal doet een poging om het WK wielrennen 2026 naar Canada te halen. De drijvende kracht achter het bid, dat door de Canadese wielerbond is ingediend bij de UCI, is de organisatie van de WorldTour-wedstrijden in Québec en Montréal.

Het plan is om het wereldkampioenschap in Canada in september te organiseren, een week na de Grand Prix van Québec en de Grand Prix van Montréal. De Franstalige stad heeft ervaring met het organiseren van een WK. In 1974, waar Eddy Merckx de betere was van Raymond Poulidor, was Montréal de eerste organisator van een WK buiten Europa.

Over het parcours is ook al nagedacht. Onder meer Park Avenue, Jeanne-Mance Park, Mount Royal, Olympic Park, Jean-Drapeau Park en Old Port zullen aangedaan worden tijdens de lokale rondes. Ook wil de organisatie langs de St. Lawrence-rivier en door het centrum van Montréal-stad.

Ruime steun

Het WK-bid wordt aangevoerd door Événements GPCQM. De organisatie zal daarnaast steun krijgen van Cycling Canada en FQSC, de wielerbond van de provincie Québec. Ook de stad Montréal, de regeringen van Québec en Canada en het toerismebureau van Montréal zullen een bijdrage leveren, onder meer op financieel vlak.

Of Montréal daadwerkelijk het WK wielrennen in 2026 mag organiseren, wordt dit najaar bekend. Tijdens het aankomende WK in Vlaanderen wordt daarover besloten door de UCI. In mei vorig jaar liet Axel Merckx weten dat hij hoopt het mondiale kampioenschap naar de Portland, Oregon in de Verenigde Staten te halen. Over dat plan is nog niet veel bekend.

WK wielrennen, de komende jaren

2021: Vlaanderen

2022: Wollongong

2023: Glasgow

2024: Zürich

2025: Marokko of Rwanda

2026: Nog niet bekend