Axel Merckx wil WK 2026 naar de Verenigde Staten halen woensdag 20 mei 2020 om 08:55

Axel Merckx zet zijn schouders onder het project dat het WK wielrennen – elf jaar na Richmond – opnieuw naar de VS moet halen. Portland (Oregon) moet the place to be worden.

“De plannen ogen goed, maar staan nog in de kinderschoenen”, vertelt Merckx aan Het Laatste Nieuws. “De organisatoren moeten nog de fondsen bij elkaar sprokkelen. We rekenen ook op de steun van de lokale autoriteiten. Ten vroegste voor 2025, maar eigenlijk mikken we eerder op 2026. Er is dus nog wat tijd.”

In Portland, volgens Merckx een stad met een prachtige fietsomgeving, wilden ze eind dit jaar hun dossier klaar hebben. Merckx zelf helpt mee het parcours uitstippelen. “Ze willen een attractieve omloop, weliswaar zonder dat het een slagveld wordt. Een WK moet elk type renner de kans bieden om de regenboogtrui te pakken.”

Eerstvolgende WK’s:

2020: Martigny/Aigle (Zwitserland)

2021: Leuven (België)

2022: Wollongong (Australië)

2023: Glasgow (Schotland)

2024: Zürich (Zwitserland)