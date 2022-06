Mike Teunissen na NK 2022: “Werd wat geviseerd, dan is het heel lastig”

Video

Mike Teunissen reed met Tour de France-benen rond op het NK wielrennen. Maar nadat hij zich in de finale naar voren had gefietst, moest hij een beetje bekomen en zag hij ploegmaat Pascal Eenkhoorn naar de titel rijden. “Soms is het ook wel lekker om een beetje als bliksemafleider te spelen”, vertelt hij aan WielerFlits.

De Limburger van Jumbo-Visma leek aanvankelijk te freewheelen, maar ondanks zijn goede benen was dat niet het geval. “Ik denk dat ik van iedereen die hier is, zo’n beetje het hoogste gemiddelde wattage heb. Het was weer een typisch NK, denk ik: proberen een overtal te creëren. Eigenlijk keken ze weer overal naar ons. Dat was niet gemakkelijk koersen.”

Teunissen zelf was een van de uit te spelen mannen voor de geel-zwarten. “Ik voelde me goed, al had ik wel het gevoel dat ik geviseerd werd door een aantal jongens. Dan is het natuurlijk heel lastig om die koers voor jezelf te winnen. Maar gelukkig zaten we met veel jongens in de finale en konden we het ploegenspel spelen.”