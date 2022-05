Miguel Angel López voor start Giro: “Ik ben in topvorm”

Miguel Angel López zal in een zeer goede vorm aan de start komen van de Giro d’Italia, dat heeft de Colombiaan verteld in de persconferentie. De renner van Astana Qazaqstan spreekt over zowel aan goed algemeen klassement als het winnen van een etappe. “We hebben zeer hard gewerkt.”

Superman heeft dit seizoen al drie etappekoersen gereden, met wisselend succes. In de eerste Ruta del Sol eindigde López als derde in het algemeen klassement, achter winnaar Wout Poels en Spanjaard Cristián Rodríguez. In Tirreno-Adriatico, begin april, begon de Colombiaan met een mooie dertiende plaats in de vlakke tijdrit. López kon echter geen verlengstuk breien aan die prestatie, hij eindigde de Italiaanse rittenkoers als 21ste in het algemeen klassement.

In de laatste voorbereidingskoers van de nummer drie van de Giro in 2018, de Tour of the Alps, kaapte López de vierde etappe weg voor Thibaut Pinot. “De Tour of the Alps was de laatste test en mijn ritzege was het best mogelijke resultaat voor de Giro d’Italia. We hebben hard gewerkt om hier (de Giro, red.) in topvorm te zijn. Ik kan ook zeggen dat ik verkeer in de best mogelijke vorm.”

“De Giro is mijn hoofddoel dit seizoen”, aldus López. “Ik ben optimistisch. Ik denk dat ik een goed resultaat kan rijden in het algemeen klassement, maar ook dat ik een etappe kan winnen.” Dat laatste is iets wat de renner van Astana Qazaqstan nog niet lukte in de Ronde van Italië.

Zoals eerder vermeld reed López in 2018 naar een derde plaats in het algemeen klassement van de Giro. De 28-jarige renner verloor toen veel tijd in de tweede individuele tijdritten. Superman moest in totaal meer dan drie minuten toegeven op concurrenten Tom Dumoulin en Chris Froome, die de Ronde van Italië won.