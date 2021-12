Middelkerke en Belgische bond hebben stille hoop op BK veldrijden mét publiek

Het houdt de gemoederen bezig: de coronamaatregelen die zijn opgelegd in België, hebben tot gevolg dat er sinds afgelopen zondag geen publiek meer aanwezig mag zijn bij veldritten. Eerder deze week werd duidelijk dat de Raad van State besloot om de culturele sector weer open te stellen voor publiek. De stakeholders in de cross zijn inmiddels een politiek offensief gestart.

De Raad van State bepaalde dinsdag dat de culturele sector weer open moet zijn voor publiek en dat besluit is woensdag overgenomen door het Overlegcomité en de regering. Die nieuwe regels gelden vanaf donderdag 30 december voor de bioscopen en de evenementensector waar zitplaatsen zijn. Daaropvolgend werd dezelfde oproep gedaan vanuit het veldrijden, maar de Belgische minister van Binnelandse Zaken Annelies Verlinden was woensdagavond duidelijk: publiek bij de cross zal nog niet gebeuren.

En toch zijn Tom Van Damme (voorzitter Belgische wielerbond) en Jean-Marie Dedecker (burgemeester van Middelkerke, waar in het weekend van 9 januari het BK veldrijden is) positief over het organiseren van het Belgisch kampioenschap veldrijden mét publiek. “Ik ben hoopvol. Er is een wil om in elk geval de situatie van het veldrijden te bekijken”, zegt Van Damme bij Sporza. “Wij proberen hen verder te overtuigen dat je een volwaardige buitensport als cyclocross toch moet kunnen organiseren met publiek. Mogelijks met een aantal limiteringen. Ik denk aan afstand houden, beperkingen in drankverbruik”, voegt hij er bij Het Nieuwsblad aan toe.

Politiek zwaargewicht Dedecker zet de verhoudingen nog maar eens op scherp. “Er blijft een beetje hoop hangen en als die hoop er niet doorkomt, dan zijn we klaar om naar de Raad van State te gaan en publiek af te dwingen”, stelde de burgemeester van Middelkerke bij Sporza. Bij Het Nieuwsblad is hij zelfs nog iets stelliger: “Ik heb over die publiekskwestie veel heisa gemaakt in de Kamer. Premier De Croo heeft mij met zoveel woorden gezegd dat het veldrijden slachtoffer is van wat er in het voetbal is gebeurd. Dat is natuurlijk een non-argument. Je kan de hele klas niet straffen omdat er één stoute leerling is. Zo’n argumentatie houdt nooit stand voor de Raad van State.”

Van Damme zal Dedecker wel niet steunen in zijn eventuele gang naar de Raad van State. De bond heeft dat overwogen, maar laat middels haar voorzitter weten dat ze geloven dat stille diplomatie zijn werk zal doen.