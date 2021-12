Bezoekers blijven voorlopig geweerd van Belgische veldritten

Het Overlegcomité in België heeft besloten dat er voorlopig geen veranderingen plaatsvinden in de coronamaatregelen voor buitenevenementen. Dat betekent dat veldritten het ook de komende periode moeten doen zonder publiek, ondanks een oproep van wielerbond Belgian Cycling om de regels nog eens te bekijken.

De culturele sector in België moet wel weer open. Dat bepaalde de Raad van State dinsdag en dat besluit is woensdag overgenomen door het Overlegcomité en de regering. Die nieuwe regels gelden vanaf donderdag 30 december voor de bioscopen en de evenementensector waar zitplaatsen zijn.

Minister Verlinden: “Mogelijk volgende week verder bekijken”

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden blijven de huidige restricties voor evenementen buiten hetzelfde. Er was wel een oproep vanuit de sport, waaronder het wielrennen, om toch weer publiek toe te laten. Er wordt zelfs gedacht aan een stap naar de Raad van State. Maar publiek bij de cross, dat zal nog niet gebeuren, legde de minister uit.

“Dat hangt af van de evolutie van de omikronvariant, maar allicht is het mogelijk dat we dat volgende week verder bekijken wanneer de premier een nieuw Overlegcomité zou samenroepen. We hebben altijd gezegd dat we geen maatregelen langer laten duren dan strikt noodzakelijk om de verspreiding van het virus in te dammen”, aldus Verlinden volgens Het Nieuwsblad.