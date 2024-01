zaterdag 27 januari 2024 om 17:05

Michael Vanthourenhout kon even mee met Van der Poel: “Maar zijn basistempo ligt zo hoog”

Dat Mathieu van der Poel vandaag de cross in Hamme wist te winnen, is geen verrassing. Het feit dat Michael Vanthourenhout de eerste demarrage van de wereldkampioen wist te beantwoorden, was wel opvallend. “Ik heb zo lang mogelijk geprobeerd om aan te klampen”, liet de Europees kampioen weten in het flashinterview.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel keek in de eerste ronden van de Flandriencross nog de kat uit de boom, maar na 25 minuten achtte hij zijn moment gekomen. De renner van Alpecin-Deceuninck had een indrukwekkende versnelling in huis, maar Michael Vanthourenhout bleek enigszins verrassend in staat om te volgen.

“Ik heb zo lang mogelijk geprobeerd om aan te klampen, maar ik moest op een gegeven moment toch gas terugnemen om niet volledig over mijn toeren te gaan. Ik heb daarna gewoon mijn eigen tempo gereden om zo de tweede plaats binnen te halen. Ik had in het begin goede benen en je weet dat Mathieu een keer met zijn move komt.”

“Eerst viel het nog goed mee”, denkt Vanthourenhout terug aan het moment waarop Van der Poel versnelde. “Maar Mathieu heeft zo’n hoog basistempo… Dat kan ik twee ronden aanhouden, maar niet een hele cross. Ik moest dan ook terug naar mijn eigen tempo. Ik kwam nadien nog wel een beetje terug, tot ik weer wat kraakte en seconden moest prijsgeven. Ik moest weer even temporiseren om op mijn positieven te komen.”

Goede papieren voor Tábor

Van der Poel bleek vertrokken, maar Vanthourenhout wist wel zonder problemen naar de tweede plaats te rijden. En nog belangrijker: hij laat een week voor het WK zien in topconditie te verkeren. Dat belooft met andere woorden voor de titelstrijd in Tábor. “Het is nu nog één week naar het WK. Er zal niet veel meer veranderen. Ik hoop gezond te blijven en dan zien we het wel.”