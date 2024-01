zaterdag 27 januari 2024 om 16:00

Mathieu van der Poel verslaat sterke Michael Vanthourenhout in X2O Trofee Hamme

In de Wereldbeker van Benidorm kwam er een einde aan de zegereeks van Mathieu van der Poel, maar vandaag kwam de wereldkampioen weer als eerste over de streep in een cross. De Nederlander rekende in de X2O Trofee Hamme af met een sterke Michael Vanthourenhout.

Dit weekend worden de laatste twee crossen verreden voor het wereldkampioenschap veldrijden in Tábor. Zaterdag was het de beurt aan de X2O Trofee in Hamme, waar Mathieu van der Poel zijn regenboogtrui nog eens mocht tonen. De Nederlander was – uiteraard – de torenhoge favoriet voor de overwinning. Maar als we iets hebben geleerd van de voorbije Wereldbeker in Benidorm, dan is het wel dat een ongeluk in een klein hoekje zit en er van alles kan gebeuren in de cross.

Van der Poel houdt zich afzijdig

Alle ogen waren dus gericht op Van der Poel, maar de man in de regenboogtrui kende zeker niet de beste start. Van der Poel liet zich bij de start wat wegdrummen en dook zo in zesde positie het veld in. Michael Vanthourenhout kende wel een perfecte start en dook als eerste het veld in. De Europese kampioen ontwikkelde al snel een stevig tempo en wist zo het veld op een lint te trekken. Van der Poel rook het gevaar en wist zich een weg naar voren te banen.

Ook Eli Iserbyt, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte en Lars van der Haar wisten hun wagonnetjes aan te haken en ontstond er een kopgroep van zes. Van der Poel gooit steevast al zeer vroeg de knuppel in het hoenderhok, maar hield zich nu opvallend afzijdig. De crosskoning zag vanop de tweede rij hoe Vanthourenhout en Van der Haar het tempo bepaalden in de spits van de wedstrijd.

MVDP trekt door, Vanthourenhout kan mee

Het was wachten op een eerste versnelling van de wereldkampioen en die kwam er na goed 25 minuten. Terwijl enkele renners de materiaalpost indoken, achtte MVDP zijn moment gekomen. De renner van Alpecin-Deceuninck reed in een mum van tijd een mooie voorsprong bijeen, al bleek één renner in staat om te volgen: Michael Vanthourenhout.

De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kende blijkbaar een begenadigde dag en weigerde te plooien. Kregen we dan een onverwacht duel in de Flandriencross? Nee, want Van der Poel had nog wel wat pijlen op zijn boog en wist zijn Belgische tegenstrever met nog iets meer dan vier ronden te gaan wél uit het wiel te rijden. Van der Poel was dus los, maar nog niet helemaal ribbedebie. Een bijzonder sterke Vanthourenhout wist de schade namelijk te beperken.

Elf op twaalf voor Van der Poel

Het verschil tussen de twee kampioenen bleef – na de ogenschijnlijk beslissende demarrage van Van der Poel – schommelen tussen de vijf en tien seconden. Kregen we dan toch nog een razendspannende ontknoping van de Flandriencross? Van der Poel drukte de Belgische hoop al snel de kop in, door de gashendel nog wat meer open te draaien. Hij wist zijn voorsprong op Vanthourenhout zo te verdubbelen en die laatste had daarop geen antwoord meer.

Van der Poel bleek nu definitief vertrokken en soleerde zo naar zijn elfde zege in twaalf crossen. De tweede plaats van Vanthourenhout kwam ook niet meer in gevaar. De andere kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal, Eli Iserbyt, wist in de slotronde de derde plaats uit de brand te slepen.

X2O Trofee Hamme 2024

Uitslag, elitemannen

1. Mathieu van der Poel

2. Michael Vanthourenhout

3. Eli Iserbyt

4. Niels Vandeputte

5. Lars Van der Haar

6. Toon Vandebosch

7. Cameron Mason

8. Joran Wyseure

9. Corné van Kessel

10. Felipe Orts