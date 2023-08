Michael Storer wint Tour de l’Ain: “Ik stond nochtans op met pijn na mijn val”

Michael Storer heeft woensdag de slotrit van de Tour de l’Ain gewonnen. De Australiër van Groupama-FDJ won daardoor ook het algemeen klassement van de Franse etappekoers. Voor Storer was het de eerste keer dat hij kon zegevieren in 2023.

Lees ook: Gehavende Michael Storer krijgt zijn revanche in slotrit Tour de l’Ain

Lees ook: Absurd: Michael Storer noteert exact dezelfde uitslagen in Tour de l’Ain als twee jaar eerder

In de rit van dinsdag moest Storer nog vrede nemen met de tweede plaats na een sprint met twee tegen Jefferson Alexander Cepeda. De 26-jarige renner moest zijn meerdere erkennen in de Ecuadoriaan, maar dat was niet alles. Na de streep ging Storer ongelukkig tegen de grond. “Het was dan ook een groot vraagteken hoe ik mij in de laatste rit ging voelen. Ik was ongerust over de nacht die ik ging hebben.”

“Toen ik woensdag opstond, had ik wat pijn. Maar het was wel oké”, gaat Storer verder op de ploegsite van Groupama-FDJ. “Ik zei tegen mijn ploeggenoten dat ik halverwege de rit ging laten weten of we konden koersen of niet.” Uiteindelijk voelde Storer zich klaarblijkelijk goed. De Australische renner, die een transfer naar Tudor heeft versierd, ging van ver solo en won met meer dan twee minuten voorsprong.

Lees ook: Tudor strikt zes World Tour-renners voor 2024

Lees ook: Pijnlijk! Storer valt op de finish en verliest ook nog de rit