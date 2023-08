Pijnlijk! Storer valt op de finish en verliest ook nog de rit

Pijnlijk moment voor Michael Storer in de Tour de l’Ain. De Australiër komt lelijk ten val in de finale van de tweede rit. Op de natte finishlijn schuift hij hard onderuit. Wat de buikschuiver nog pijnlijker maakt is dat hij ook nog eens de ritzege verliest aan Jeffersen Cepeda.

🚴🇫🇷 | Wat een finish! Sprint-à-deux, sturen in elkaar, valpartij over de streep voor Storer. En dan wint Cepeda ook nog eens! 😱😱 #TourdelAin #TDA2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/eveQNWALKx — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 1, 2023