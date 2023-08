Gehavende Michael Storer krijgt zijn revanche in slotrit Tour de l’Ain

Michael Storer heeft sportieve wraak genomen in de Tour de l’Ain. De coureur van Groupama-FDJ, die gisteren in de slotmeters van de tweede etappe ten val kwam en de ritzege uit zijn handen liet glippen, bleek in de slotrit naar Lélex Monts-Jura veruit de sterkste te zijn. De Australië won ook meteen het eindklassement.

De slotrit in de Tour de l’Ain bracht het peloton over liefst zeven gecategoriseerde beklimmingen, waarvan de Col de Menthieres (9,1 kilometer aan 6,3 procent) de lastigste was. Een kopgroep met Pierre-Luc Périchon, Clément Venturini, Lilian Calmejane en Theo Delacroix trok al vroeg in de etappe op avontuur, maar zag EF Education First-EasyPost voor leider Jefferson Cepeda het peloton controleren.

Op de Col de Menthieres moest de Colombiaan vooral het wiel van Storer zien te houden, maar bij de eerste de beste aanval van de Australiër op de Col de Menthieres was het al raak. Cepeda kon niet mee en zou er zelfs helemaal doorheen zakken, terwijl Storer liet zien ondanks zijn valpartij dinsdag nog goed in orde te zijn.

De coureur van Groupama-FDJ, die volgend jaar voor Tudor zal uitkomen, reed even alleen, maar zou uiteindelijk gezelschap krijgen van Kenny Elissonde. De Fransman kon maar even het wiel houden van de ontketende Storer, die nog voor de top aan een solo begon.

In de lange afdaling en korte slotklim die nog volgde zou de Australiër zijn voorsprong alleen maar uitbreiden. Met grote voorsprong kwam hij over de meet in Lélex Monts-Jura. Elissonde kon zijn tweede plaats nog vasthouden voor een grote groep, waar Calmejane na een dag in de aanval nog verrassend derde werd.

