Absurd: Michael Storer noteert exact dezelfde uitslagen in Tour de l’Ain als twee jaar eerder

Als je wil weten hoe je de Tour de l’Ain moet winnen, dan ben je bij Michael Storer aan het juiste adres. De Australiër won twee van de afgelopen drie edities met opvallend genoeg dezelfde uitslagen.

Storer werd in zowel 2021 als 2023 97ste in de openingsrit van de ronde, waarna hij op de tweede dag steeds genoegen moest nemen met de tweede plaats. In 2021 was dat achter Georg Zimmermann, in 2023 achter Jefferson Cepeda.

Beide edities kwam het in de slotrit toch nog goed na een aanval op de Col de Menthières, waarna hij in Lélex Monts-Jura een dubbelslag sloeg met grote voorsprong op zijn concurrenten.