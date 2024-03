zaterdag 16 maart 2024 om 17:31

Michael Matthews baalt flink na tweede plek: “Ben al zo vaak op het podium geëindigd”

Michael Matthews kwam zaterdag bijzonder dicht bij de zege in Milaan-San Remo. De Australiër kwam op de Via Roma slechts enkele centimeters tekort. “Het is zwaar, ik ben al zo vaak zo dicht gekomen”, vertelde Matthews na afloop aan Eurosport.

“Ik ben enerzijds blij met het podium, maar anderzijds is het zuur om zo dicht te komen. Je komt zo dicht bij het winnen van een monument en ik ben al zo vaak op het podium geëindigd (het is zijn derde keer op het podium van MSR, red.). Dat is zwaar”, baalde de renner van Jayco AlUla flink. “Morgenochtend zal ik er misschien anders naar kijken, maar nu ben ik teleurgesteld.”

“Volgens mij heb ik alles perfect gedaan vandaag. Ik zou in ieder geval niks veranderen. De demarrages van Tadej Pogacar waren stevig, maar misschien niet zo zwaar als we verwacht hadden. Ik kon de klim dus goed overleven en kon met goede benen beneden komen.”

Na een mindere Parijs-Nice is het voor Matthews wel een stevige opsteker. “Ik ben trots dat ik hier sta. Dit is mijn favoriete koers van het jaar, ik start altijd met een glimlach hier”, eindigde hij.