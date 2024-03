zaterdag 16 maart 2024 om 16:58

Mathieu van der Poel speelt het ploegenspel: “Maar had graag met Tadej Pogacar naar de streep gereden “

Mathieu van der Poel heeft er eigenhandig voor gezorgd dat Jasper Philipsen Milaan-San Remo kon winnen. De wereldkampioen cijferde zich weg in de slotkilometers en zo kon Philipsen sprinten voor de zege. “Jasper kwam zeggen dat hij superbenen had”, vertelde Van der Poel bij VTM.

Van der Poel zag in eerste instantie dat UAE Emirates de koers al snel, op de Tre Capi, in handen nam. “Dat was geen verrassing. In mijn ogen was dat wel niet de slimste move. We zagen ook dat ze niet zo goed opdraaiden op de Cipressa, wat we eigenlijk wel verwacht hadden. Lidl-Trek, die daar de sterkste ploeg voor hadden, deed dat wel heel goed. Jasper was ondertussen bij mij al komen zeggen dat hij superbenen had.”

“Ik deed vervolgens alles goed op de Poggio. Ik had graag met Tadej Pogacar naar de streep gereden. Ik had niet verwacht dat hij op het einde van de klim nog een gat ging slagen. Ik moest dan ook heel diep gaan om hem terug te halen”, vervolgde Van der Poel. De wereldkampioen deed dat wel en bracht zo uiteindelijk Philipsen in de ideale positie. “Uiteindelijk is het heel mooi. Natuurlijk win ik liever zelf, maar ik kan hier wel van genieten.”

‘Beter worden komende weken’

“We hebben elkaar al veel geholpen. Ik gun het hem. Ik hoop zelf dat ik nog iets beter word de komende weken. Ik had niet verwacht dat ik even goed zou zijn als vorig jaar. Maar ik was vandaag zeker in orde”, sloot hij af.