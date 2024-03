zaterdag 16 maart 2024 om 16:32

Jasper Philipsen snelste van uitgedunde groep in Milaan-San Remo na kopwerk Mathieu van der Poel

Jasper Philipsen heeft Milaan-San Remo op zijn naam geschreven. De Belgische renner won de sprint van de groep met favorieten in de Via Roma en won zo het eerste monument van het seizoen.

De start van Milaan-San Remo lag dit jaar niet in Milaan, en ook niet in Abbiategrasso zoals vorig jaar, maar in Pavia. Om 10.15 uur werd er al het startsein gegeven in het stadje ten zuiden van Milaan. Het peloton vertrok er voor een ellenlange tocht van 288 kilometer naar de Via Roma in San Remo. Andiamo!

Naar goede gewoonte reed er een vroege vlucht weg met heel wat Italianen en Italiaanse ploegen. De namen: Sergio Samitier (Movistar), Romain Combaud (dsm-firmenich PostNL), Davide Baldaccini, Valerio Conti, Kyrylo Tsarenko (alle drie Corratec-Vini Fantini), Davide Bais, Mirco Maestri, Andrea Pietrobon (alle drie Polti Kometa), Alessandro Tonelli en Samuele Zoccorato (beiden VF Group-Bardiani CSF-Faizanè).

Initiatief van grote ploegen

Veel voorsprong kreeg de tienkoppige vlucht zaterdag niet. Alpecin-Deceuninck en Lidl-Trek, met name Silvan Dillier en Jacopo Mosca, hadden zich namelijk al snel op kop gezet. Zij hielden de hele dag de voorsprong van de kopgroep binnen de drie minuten. Dat deden ze natuurlijk in functie van respectievelijk titelverdediger Mathieu van der Poel – die in een witte broek startte – en kanshebber Mads Pedersen.

Op de Passo del Turchino, de eerste beklimming van de dag, gebeurde er niet al te veel. De grote namen, waaronder Van der Poel en Tadej Pogacar, waren wel attent. Zeker in de dalende kilometers zaten zij goed vooraan gepositioneerd. Daarna verdwenen de favorieten weer van het toneel en zagen we hetzelfde beeld als in de eerste uren. Het was met andere woorden wachten op de volgende beklimmingen, die van de Tre Capi.

Laporte lost zeer vroeg

Op die Tre Capi, de Capo Mele, de Capo Cervo en de Capo Berta, zagen we voor het eerst de mannen van UAE Emirates op kop van het peloton. Kopman Tadej Pogacar had dus duidelijk de instructie gegeven de hellingen te gebruiken om de wedstrijd hard te maken. Dat zorgde er dan weer voor dat de kopgroep wat van hun pluimen verloor, maar ze konden het toch nog even uitzingen.

Net voor de Capo Berta zagen we overigens de eerste valpartijen. Onder meer Tim van Dijke en Cedric Beullens maakten kennis met het asfalt. Het stevige tempo van de mannen van UAE Emirates leidde ook – voor het eerst – tot het lossen van een aantal renners. Verrassend genoeg was Europees kampioen Christophe Laporte een van die mannen. De medekopman van Visma | Lease a Bike had duidelijk geen goede benen.

UAE Emirates vliegt op de Cipressa

Dat weerhield de gele brigade er niet van om richting de voet van de Cipressa even mee tempo te maken. Dat probeerden en deden veel teams, waardoor de nervositeit in het peloton bleef stijgen. De mannen van UAE Emirates lieten zich even wegdringen in aanloop naar de Cipressa, maar na enkele honderden meters op de klim zagen we ze toch weer vooraan. We zagen andermaal een fikse tempoversnelling.

Het was Isaac del Toro die minutenlang bijzonder hard omhoog reed, maar die zichzelf klaarblijkelijk ook wat voorbij had gereden. De jonge Mexicaan kon zijn eigen tempo niet volhouden en dus moest Tim Wellens overnemen. Pogacar had zo wel al heel wat van zijn luitenanten opgebruikt. Wellens twijfelde dan ook even om tempo te maken, maar trok in de slotkilometer dan toch nog door. Zodoende kwam er een uitgedund peloton van ongeveer 30 man over de top.

Na een ongelukkige valpartij van twee van de overgebleven vluchters in de afdaling bleef alleen Bais over in de kop van de koers. De Italiaanse rasaanvaller zorgde zo nog voor wat extra publiciteit voor zijn team. In het peloton was het even zoeken naar de organisatie, maar uiteindelijk kwam die er toch. Er volgde ook een samensmelting met een achtervolgende groep, waardoor we toch weer met een grote groep naar de Poggio trokken.

Pogacar tweemaal op de Poggio

Het waren de mannen van Tudor, in functie van Matteo Trentin, die de Poggio als eersten konden aanvatten. INEOS Grenadiers nam wat later over, maar het was wachten tot een echte versnelling. Wellens deed dat dan ook op goed twee kilometer van de top en leidde zo op imposante wijze een aanval van Pogacar in. De Sloveen begon eraan op 900 meter van de top. Van der Poel zat had het in de smiezen en zat strak in het wiel. Hetzelfde gold voor Alberto Bettiol en Filippo Ganna.

Er werd echter niet doorgereden door Pogacar en co en zo kwamen er weer heel wat renners aansluiten. Pogacar maakte gebruik van het moment van vertwijfeling en knalde weer weg. Van der Poel moest een gaatje dichten, maar kon toch weer aansluiten in de afdaling. Een groep van een tiental andere favorieten zaten ook niet ver en ook zij kwamen weer aansluiten in de afdaling. We kregen een bijzonder spannend schouwspel te zien.

Spanning in de slotkilometer

Net voor we beneden kwamen zagen we de typerende aanval. Wie anders dan Matej Mohoric knalde weg uit de groep en nam meteen heel wat voorsprong. De oud-winnaar kon het echter niet volhouden en werd weer gegrepen op een kilometer van de streep. Daarna zagen we ook nog pogingen van Matteo Sobrero en Tom Pidcock, maar zij geraakten niet weg. Dat had alles te maken met het kopwerk van Van der Poel, die had gezien dat Philipsen nog in de groep zat.

