Mettepenningen mengt zich in discussie Sweeck-Vanthourenhout: “Mensen vergeten snel”

Jurgen Mettepenningen heeft ook zijn zegje gedaan in de discussie die tijdens het BK veldrijden is opgelaaid tussen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. De manager van Pauwels Sauzen-Bingoal en Vanthourenhout haalt er een oud fragment bij uit Diegem, waarin Sweeck en Vanthourenhout ook al in aanvaring kwamen met elkaar.

Het moment waar Mettepenningen op doelt uit de Superprestige Diegem is een moment bij de balkjes. Daarop is te zien dat Sweeck bij een sprong over de balkjes een fout maakt en de achteropkomende Vanthourenhout ten val brengt. De Europees kampioen raakte daardoor op flinke achterstand.

Ondanks de valpartij, veroorzaakt door Sweeck, wist Vanthourenhout nog vijfde te worden in Diegem en strandde Sweeck op de elfde plek. “Mensen vergeten snel”, geeft Mettepenningen aan. “Alleen hebben wij er toen geen rel van gemaakt.”

Nu, drie weken later, is er wel een rel gaande tussen de twee Belgen. Op het BK veldrijden werd Sweeck in de laatste ronde flink gehinderd door de entourage van Vanthourenhout tijdens een fietswissel. Dat bleek een beslissend moment in de titelstrijd. Sweeck was ontgoocheld (“Ik denk dat niet helemaal sportief is verlopen”) en een dag later in Otegem ging het gekibbel verder.

Sweeck won overtuigend en deed, in de slotronde, een theatrale pirouette voor de ogen van de entourage van Vanthourenhout. Daarnaast was er eerder in de race een incident waarbij de kersverse Belgisch kampioen de materiaalpost in werd gedwongen door Sweeck. “Ik vind het zielig hoe hij erover doet”, zei Vanthourenhout daarover. “Als hij zo verder wil, is dat goed voor hem. Voor mij is het hoofdstuk afgesloten.”

Ook Dieter Vanthourenhout, de oudere broer van Michael, heeft zich gemengd in de discussie. Hij vindt de move van Sweeck in Otegem richting Vanthourenhout, die daardoor in de materiaalzone belandde, over de grens. “In een massasprint op de weg is dit een diskwalificatie”, geeft hij aan op Twitter.

Otegem vandaag (links)

Diegem 3 weken terug (rechts)

Déjà vu … Mensen vergeten snel.

Alleen hebben wij er toen geen rel van gemaakt … pic.twitter.com/22fufGQ7yy — JurgenMettepenningen (@Jurgen_Mett) January 16, 2023