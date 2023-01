Laurens Sweeck na ‘onsportief’ incident: “Dit was moedwillig”

Laurens Sweeck reed op het BK veldrijden in Lokeren lange tijd op kop samen met Michael Vanthourenhout. Hij moest echter een gaatje laten ten opzichte van Vanthourenhout, nadat hij bij de wisselpost in de fiets haakte die net door de Europees kampioen was afgegeven. “Ik ben ontgoocheld, omdat het denk ik niet helemaal sportief is verlopen”, zei Sweeck in het flashinterview na afloop.

“Ik denk wel dat we aan elkaar gewaagd waren. In dat opzicht verdient hij het wel”, vervolgde Sweeck. “Maar volgens mij kies je voor de start een box en sta je daar de hele wedstrijd in. Ik denk dat ik tactisch een goede keuze maakte om in het begin te staan. Dat zag je in de eerste ronde, toen ik daar een kloof maakte. Dan kom je in de tweede ronde in de post en dan staat de tegenstand opeens op dezelfde plek als jij, terwijl ze eerst vanachter stonden. Ik weet niet waarom er regels zijn die niet worden nageleefd.”

Sweeck werd tweemaal even opgehouden. “Dat ook nog. Het was een beetje moedwillig dat hij (de mechanieker van Vanthourenhout, red.) de fiets… Je voelt dat wel aan als coureur dat dat gebeurt. Dat is nog een beetje koers, maar zoals ik zeg: er zijn regels. Die worden gemaakt om na te leven.”

Door het voorval moest Sweeck in de achtervolging. Kwam hij dat te kort in de finale? “Ik denk dat laatste kloofje wel, ik moest echt alle krachten geven om terug aan te sluiten. Het parcours was iets gladder en verraderlijker, daardoor sluipen de foutjes erin.”