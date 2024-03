dinsdag 5 maart 2024 om 17:12

Merlier moet meerdere erkennen in landgenoot Philipsen: “Ging iets te vroeg aan”

De eerste sprintersrit in Tirreno-Adriatico draaide uit op een duel der Belgen. Jasper Philipsen was in Follonica de gevierde man, zijn landgenoot Tim Merlier moest genoegen nemen met de tweede plaats. Die laatste ging zijn sprint van ver aan. Te ver, zo vertelde Merlier na afloop.

“Het was een heel hectische finale, met veel gevaarlijke bochten”, keek de sprintkopman van Soudal Quick-Step na afloop met Eurosport terug op de eerste rit-in-lijn. “We zaten op zich wel goed gepositioneerd in de laatste kilometer, al zaten we ook wel wat ver. Ik ging voor de laatste bocht al aan, maar dat was iets te vroeg.”

Merlier zorgde zo onbedoeld voor de ideale lead-out voor zijn oud-ploeggenoot Philipsen. “In de bocht verloor ik best wat snelheid en bovendien was het nog 300 meter tot de finish. Ik heb het geprobeerd, maar ik eindig vandaag dus helaas als tweede.”

De 31-jarige renner moet dus genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats, maar kan het ook relativeren. Merlier ziet vooral het grotere plaatje. “Ik ben dit seizoen nog geen enkele keer buiten de top-drie geëindigd in een massasprint. Ik mag dus gewoon blij zijn met de vorm. Ik kijk uit naar de volgende sprints”, klinkt het vol goede moed.