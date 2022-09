Merijn Zeeman vindt Wout van Aert niet de topfavoriet voor het WK

Jumbo-Visma werd eerder deze week verrast met een eerste wereldtitel in de geschiedenis van de ploeg, toen Tobias Foss zich kroonde tot ’s werelds beste tijdrijder. Met Wout van Aert heeft het Nederlandse team ook een favoriet voor de wegrit. “Voor België is hij de grootste kanshebber”, vindt sportief directeur Merijn Zeeman.

Bij Foss wist de ploeg dat hij goed in vorm was, al kwam die regenboogtrui wel als verrassing. Op de vraag hoe de Belg in vorm steekt, antwoordt Zeeman bij WielerFlits als volgt: “Ik denk dat hij heel goed is. Het is heel knap hoe hij de knop heeft omgezet. Na de Tour de France hebben we hem heel veel rust gegund. Daarna hebben we Wout een heel bescheiden programma laten rijden. Maar verder is het zoals we Wout kennen: zijn beleving op training, de bezetenheid in alles… Van Aert is een fenomenale atleet. Hij heeft er alles aan gedaan om nóg een keer een piek te kunnen leggen. Ik denk dat-ie klaar is voor het WK.”

“Hij heeft een sterk team rond zich en ik hoop ook echt dat België een goed plan heeft, waarbij ze de kans zo groot mogelijk maken dat ze kunnen winnen”, vertelt Zeeman. “Naar mijn mening is Wout de grootste kanshebber voor hen, met Remco Evenepoel als een super bliksemafleider. Zij kunnen elkaar beter maken en daar valt of staat hun WK mee. Wout is een grote kanshebber. Topfavoriet zou ik niet zeggen, want daarvoor hebben we Tadej Pogacar gezien en nog een aantal. Maar Wout gaat het vanuit die rol heel goed doen.”

