Merijn Zeeman: “Selectie Team Ineos verrassing voor ons” donderdag 20 augustus 2020 om 09:56

Dat Team Ineos gisteren besloot om Chris Froome en Geraint Thomas niet in de Tour de France-selectie op te nemen, verraste Jumbo-Visma. Sportief directeur Merijn Zeeman verwacht dat de strategie van de Britten zal veranderen. “We waren voorbereid op een tegenstander die ook met drie kopmannen van start ging, maar nu zal de focus waarschijnlijk meer liggen op Bernal”, zegt hij tegen Cyclingnews.

“We gaan eerst kijken hoe zij gaan koersen”, aldus Zeeman. “Veel hangt af van de rol van Pavel Sivakov en Richard Carapaz. Gaan ze all in voor Bernal of hebben ze alsnog meerdere kopmannen? Dat zullen we snel zien in de koers.”

De afwezigheid van voormalig Tourwinnaars Froome en Thomas had Jumbo-Visma niet aan zien komen. “Normaal gesproken had ik verwacht dat zij gingen starten. Maar het is lastig om dat van een afstand te bepalen, omdat je niet weet welk plan achter de voorbereiding zit. Elke ploeg doet dat anders. Wij hebben niet te veel conclusies getrokken uit de Dauphiné en het kan zomaar dat Team Ineos al een plan heeft. Dat wordt spannend.”

De focus van Thomas gaat naar een goed klassement in de Giro d’Italia, Froome richt zijn pijlen op de Vuelta a España van dit najaar.

‘Team Ineos in staat om voor de gele trui te strijden’

“Froome en Thomas zijn renners van wereldklasse, maar het is Team Ineos en zij hebben een heel brede selectie. Zo breed dat ze de winnaar van de Giro d’Italia bij de ploeg kunnen overhalen, iemand die eigenlijk niet naar de Tour zou gaan”, doelt Zeeman op de selectie van Carapaz. “Ik denk nog steeds dat ze een heel sterke ploeg hebben.”

“De renners die Froome en Thomas vervangen zijn erg sterk. Maar het was wel een verrassing voor ons. Elke ploeg maakt plannen in de winter, maar uiteindelijk valt de beslissing een week voor de Tour. Er kan van alles gebeuren tijdens de voorbereiding. Zij hebben hun keuze gemaakt voor een heel sterke ploeg. Zij zijn met deze renners in staat om voor de gele trui te strijden”, voorspelt de sportief directeur van de Nederlandse ploeg.

Zeeman maakt bij Jumbo-Visma ook zelf mee dat er last minute wijzigingen moeten worden aangebracht in de selectie. Beoogd kopman Steven Kruijswijk heeft een schouderblessure en wordt vervangen door Amund Grøndahl Jansen.