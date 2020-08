Steven Kruijswijk mist Tour de France door schouderbreuk, focus op Giro d’Italia donderdag 20 augustus 2020 om 09:01

Steven Kruijswijk kan dit jaar niet meedoen aan de Tour de France. De beoogde kopman van Jumbo-Visma is te ernstig geblesseerd nadat hij bij een valpartij in de Dauphiné een ontwrichte schouder opliep. Kruijswijk gaat zich nu focussen op zijn herstel en hoopt later dit jaar de Giro d’Italia te rijden.

“Helaas blijken de gevolgen van mijn val ernstiger dan gehoopt”, zegt Kruijswijk. “Tot mijn grote teleurstelling kan ik door een breukje in de schouder en de vele schaafwonden niet deelnemen aan de Tour de France. Ik ga nu eerst aan mijn herstel werken en dan richt ik mij op de Giro d’Italia als nieuwe doel. Ik wens het team veel succes in de Tour en baal ontzettend dat ik er geen deel van kan uitmaken.”

De crash van Kruijswijk in de vierde etappe leverde de nodige kritiek op, beter gezegd de afdaling waarin hij viel. Die zou heel steil en bezaaid met grind zijn. Ook zaten er veel gaten in de weg. Het gevolg is dus dat Jumbo-Visma het moet doen met een kopman minder. Primoz Roglic, die ook met de nodige schaafwonden uit de Dauphiné kwam, en Tom Dumoulin zullen het kopmanschap nu delen.

Amund Grøndahl Jansen vervangt Kruijswijk in de Tourselectie van Jumbo-Visma.

Giro d’Italia

Jumbo-Visma had in eerste instantie geen klassementsrenner aangewezen voor de Giro d’Italia. Laurens De Plus, die na dit seizoen vertrekt naar Team Ineos, kreeg wel een vrije rol toebedeeld in die ronde, maar de ogen waren vooral gericht op sprintkopman Dylan Groenewegen. Die staat na de veelbesproken valpartij in de Ronde van Polen voorlopig aan de kant. Met Kruijswijk heeft Jumbo-Visma een nieuwe kopman in de Italië.