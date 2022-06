Merijn Zeeman over Dumoulin: “Tom is een van de beste Nederlandse renners ooit”

Interview

Tom Dumoulin neemt na elf seizoenen profwielrennen aan het eind van 2022 afscheid van de sport. In de Giro d’Italia kon hij zijn klassementsambities niet waarmaken en vrijdagmiddag maakte hij zijn keuze om aan het eind het jaar te stoppen wereldkundig. Sportief directeur Merijn Zeeman stond WielerFlits twee dagen voor dat besluit te woord.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Veel tegenslag

Nadat Dumoulin het Spaanse trainingskamp van de ploeg in januari miste vanwege een close contact met een besmet persoon, trok hij voor een trainingsstage naar Colombia. “Tot en met daar is het goed gegaan”, legt Zeeman uit. “Daarna heeft hij te veel momenten gekend – waarin hij zelf corona opliep en met een knieblessure kampte – die hem tegengewerkt hebben. Op het hoogste podium met optimaal voorbereide renners, heeft hij tegenstanders getroffen die beter dan hij waren. Ook omdat hij ver verwijderd is gebleven van wat hij intrinsiek kan. In de Tour de France 2020 werd hij nog zevende, dat is niet lang terug.”

Zeeman had maandag nog uitgebreid contact met Dumoulin. “Toen heb ik hem gezegd dat hij een enorme teleurstelling moest verwerken”, legt hij uit. “Maar ik heb hem ook gezegd dat hij een van de allerbeste wielrenners is die Nederland ooit heeft gehad. Met het winnen van een grote ronde, met het pakken van een wereldtitel, met twee zilveren medailles op de Olympische Spelen, een tweede plek in de Tour én nog veel meer. Dat betekent dat hij heel goed kan bepalen hoe hij zelf denkt terug te keren naar een topniveau en wat hij daarin zelf belangrijk acht om dat te bereiken. Tom is de enige die daarop een antwoord kan geven.”

Dat antwoord kwam dan vrijdag: Tom Dumoulin stopt na 2022 met wielrennen. “Ik wens hem het allerbeste”, reageert Zeeman daarop.

Het project Dumoulin: geslaagd of niet?

Jumbo-Visma nam Dumoulin in 2020 voor veel geld over van Team Sunweb. Hij moest als Nederlandse toprenner in een Nederlandse ploeg voor successen zorgen. Zeeman blikt terug op de drie seizoenen dat Jumbo-Visma samenwerkte met de gevallen coureur. “Er is heel veel gebeurd in zijn leven. Tom heeft zelf bepaalde inzichten opgedaan en dat heeft hij vorig jaar (toen hij een pauze inlaste, red.) uitgebreid toegelicht. Wij als team zijn met elkaar bezig om een omgeving te creëren waarin we succesvol kunnen zijn en daar het maximale uit te halen. Uiteindelijk zijn het de mensen zelf die ervoor zorgen of dat iets oplevert of niet.”

“We zijn met Tom meegereisd”, gaat hij verder. “Daarin handel je altijd in het hier en nu. Hoe kunnen we Tom zo goed mogelijk bijstaan? Net zoals we bij al onze andere renners doen. Hij is altijd een heel gewaardeerd onderdeel geweest van het team. Daar horen mooie momenten bij, maar ook teleurstellingen. Of we met hem hadden doorgewild? Dat is altijd afhankelijk van persoonlijke ambities en de omgeving die een renner daarbij zoekt. Als die bij de ploeg passen, dan zeker. De laatste drie jaar zijn wij altijd in staat geweest om heel goed en volwassen gesprekken met elkaar te voeren. Daar ben ik echt trots op”, vindt hij.

Zeeman geeft aan dat dit niet altijd gemakkelijk is geweest. “Tom heeft vorig jaar echt zware momenten gekend. Ik denk altijd dat wij er als Jumbo-Visma altijd voor hem zijn geweest. En andersom ook. We hebben altijd met een heel goede, respectvolle manier met elkaar kunnen samenwerken. Wat ons betreft zetten we dat vanaf nu ook gewoon zo voort.”