Wielerwereld reageert op aanstaand pensioen Tom Dumoulin

Overzicht

Tom Dumoulin heeft met de aankondiging dat hij aan het eind van het seizoen een punt zet achter zijn professionele wielercarrière, veel losgemaakt. Op social media regent het uit de wielerwereld en daarbuiten bedankjes voor de mooie momenten op de fiets en daarbuiten waarvoor de winnaar van de Giro d’Italia 2022 heeft gezorgd.

👏 All the best in whatever comes next Tom! What a great career you've had! https://t.co/0ThOfxcL23

— Tour de France™ (@LeTour) June 3, 2022