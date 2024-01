Tim de Vries • woensdag 10 januari 2024 om 18:39 woensdag 10 januari 2024 om 18:39

Meesterknecht Esmée Peperkamp verlost van pijnlijke blessure: “Kansen in kleinere rittenkoersen”

Het speelde Esmée Peperkamp flink parten: een hardnekkige zitvlakblessure belette haar om het maximale uit haar mogelijkheden te halen. Na een operatieve ingreep is de 26-jarige Didamse hier echter van verlost, zo laat ze weten aan WielerFlits. En dus kan Peperkamp van grote waarde worden voor de vrouwentak van dsm-firmenich PostNL: “Tijdens de belangrijkste rittenkoersen rijd ik in dienst van Juliette Labous, maar ik krijg in kleinere rittenkoersen kansen om voor mezelf te rijden.”

Tijdens eendaagse wedstrijden gaat het nog wel, maar hoe langer de meerdaagse koersen worden, des te meer pijn doet het. “Begin vorig seizoen werd ik vierde in de koninginnenrit van de UAE Tour. Dat was een dag waarop ik er geen last van had. Mooi om daar zo lang bij Gaia Realini en Elisa Longo Borghini te kunnen blijven. Maar tijdens de Tour had ik er bijvoorbeeld wel behoorlijk last van.”

In de koninginnenrit van de Tour de France Femmes, een rit met de Col d’Aspin en de Col du Tourmalet, wordt ze door winnares Demi Vollering op tien minuten gereden. Ondanks de pijn staat Peperkamp Juliette Labous zo goed mogelijk bij, zoals ze dat in de Giro en de Vuelta ook al had gedaan. In de Giro leverde dat voor de Franse klassementskopvrouw zelfs een tweede plaats op in het eindklassement. In die etappekoers eindigt Peperkamp zelf nog verdienstelijk als vijftiende, terwijl ze in de Vuelta, haar eerste ‘grote ronde’, als zestiende algemeen geklasseerd wordt.

Ondanks dat ze het team prima van dienst kan zijn – Peperkamp heeft ook haar aandeel in diverse successen van Charlotte Kool – is het duidelijk dat er iets moet gebeuren. Een goed zadel had ze al, net als een verbeterde positie waarin ze de meeste trainingen in kon afwerken, maar dat verhielp het probleem allemaal niet. Onder het mes dus. Via het team komt ze terecht in Brussel, waar al meerdere coureurs aan dit euvel zijn geholpen.

Na de succesvolle operatie in november, kan Peperkamp al vrij snel weer wat trainingen afwerken, maar fietsen zit er toch enige tijd niet in. “Ik zit nu weer zo’n twee weken op de fiets. Daarvoor heb ik wel krachttraining kunnen doen, net als rijden op de Elliptigo (een soort kruising tussen een fiets en een crosstrainer waarop je niet op een zadel hoeft te zitten, red.). Maar ik merk dat ik een stuk minder ver sta in vergelijking met vorig jaar. Dat betekent dat ik wel wat later in het jaar echt goed zal zijn.”

Hoger niveau

Pijnvrij fietsen is in het wielrennen een utopie, maar continu met zadelpijn rondrijden is niet per se iets waar je gelukkiger van wordt. Alleen daarom al was de ingreep hard nodig voor Peperkamp. “Ook om uiteindelijk naar een hoger niveau te kunnen groeien, en dat is wel het plan. Ik hoop dat ik dit jaar nog veel vaker op de top van mijn kunnen kan fietsen. Tijdens de belangrijkste rittenkoersen — Tour, Giro en Vuelta — rijd ik in dienst van Juliette Labous, maar ik krijg in kleinere rittenkoersen kansen om voor mezelf te rijden.”

“Dat is een van de redenen waarom ik ook weer meer werk wil maken van het tijdrijden. Dat is er de afgelopen jaren niet echt van gekomen, maar ik vind dat altijd wel erg leuk. Top-5 op het NK tijdrijden? Dat zou een mooi doel kunnen zijn. En als ik in de toekomst misschien zelf eens een goed klassement wil rijden in de Tour, is het natuurlijk ook handig om een tijdrit te kunnen rijden…”

Een klassement in de Tour is voorlopig nog toekomstmuziek. Eerst maar eens koersen met een stuk minder pijn. “Wat mijn programma dit seizoen zal zijn, is nog even afwachten, maar het lijkt me wel mooi om weer de UAE Tour te rijden. Daar heb ik me vorig jaar met de ploeg goed vermaakt en dat was ook zo’n kans die ik van de ploeg kreeg.”

“Natuurlijk hoop ik om opnieuw deel te nemen aan de Tour de France, zeker omdat we de eerste dagen ook nog eens door Nederland rijden en we daar met Charlotte natuurlijk goede kans op geel hebben. Maar behalve Charlotte en Juliette is nog niemand zeker van een plekje in de selectie.”

Annemiek van Vleuten

De route van Peperkamp naar het hoogste niveau in de wielrennerij is er één die sterk doet denken aan die van Annemiek van Vleuten (“een voorbeeld”). Net als AVV stapte ze namelijk van het voetbal over naar het wielrennen, en dat tijdens haar Bachelor Science. Dik zes jaar geleden stapte ze voor het eerst op de racefiets. Na heel wat heen- en terugreizen van en naar Nijmegen, vond ze al snel dat het zo goed ging dat ze besloot om aan wedstrijdjes mee te doen.

Als lid van de Nijmeegse studenten wielervereniging Mercurius wint ze in 2018 de Studentencup, daarna weet ze zich bij De Jonge Renner in de kijker te rijden bij het keurkorps van Iwan Spekenbrink. Eind 2020 wordt Peperkamp aangekondigd als nieuwe rekruut. En het blijkt een vruchtbare samenwerking, want de Gelderse renster weet er ieder jaar nog een schep bovenop te doen. We zullen haar in ieder geval tot en met eind 2025 in het tenue van dsm-firmenich PostNL blijven zien.