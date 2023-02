Elisa Longo Borghini bekroont kunststukje Trek-Segafredo in derde etappe UAE Tour

Elisa Longo Borghini heeft de derde etappe met aankomst op de Jebel Hafeet gewonnen. De Italiaanse kwam samen met haar land- en ploeggenoot Gaia Realini over de streep nadat het tweetal de concurrentie uit het wiel had gereden. De Italiaanse Silvia Persico van UAE Team ADQ werd vierde op ruim een minuut met kort daarachter de Nederlandse Esmée Peperkamp van DSM.

De derde etappe was 107 kilometer lang en eindigde op de Jebel Hafeet (10,8 km aan 6,7%), de traditionele scherprechter in de UAE Tour. Een sleuteletappe voor de rensters met klassementsambities dus. De Italianen Lara Crestanello (Bepink) en Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo) reden vanuit de start meteen weg. Later kregen zij gezelschap van de Nederlandse Nina Kessler (Jayco AlUla) en Agnieszka Skalniak-Sójka (Canyon-SRAM). Op vijftig kilometer werd deze groep ingerekend.

Marta Cavalli was inmiddels op achterstand geraakt doordat ze in een verkeerde waaier terecht was gekomen. Haar hele ploeg liet zich afzakken om de Italiaanse terug te brengen in het peloton. DSM en Trek-Segafredo voerden het tempo op 35 kilometer van de streep flink op waardoor de achterdeur in het peloton opnieuw wijd openging. Het grootste slachtoffer was Liane Lippert van Movistar.

Aan de voet van de Jebel Hafeet bedroeg de achterstand van Cavalli drie minuten en was daarmee negenoeg kansloos voor de overwinning. Lippert begon aan de klim met een achterstand van één minuut. In het peloton dunde de groep al snel uit naar zo’n vijftien rensters. Kristen Faulkner van Jayco AlUla bepaalde het tempo op Jebel Hafeet. Trek-Segafredo nam het later over met Realini en draaide de gashendel nog wat verder open.

Onder aanvoer van de Italiaanse bleef alleen haar ploeggenoot Longo Borghini en Peperkamp over. Op zo’n vijf kilometer van de streep moest ook de Nederlandse passen en leek Trek-Segafredo op weg naar een een-tweetje. Peperkamp werd ingerekend door Anna Shackley van SD Worx en Elisa Chabbey en Persico, het tweetal van UAE Team ADQ. Het voorste tweetal was echter niet meer bij te halen en Longo Borghini passeerde als eerste de streep samen met Realini. Daarachter sprintte Persico naar de derde plek voor Peperkamp. Longo Borghini neemt ook de leiderstrui over.