Esmée Peperkamp en Megan Jastrab verlengen bij Team DSM

Esmée Peperkamp (25) en Megan Jastrab (20) hebben hun contract verlengd bij Team DSM, waardoor ze respectievelijk tot eind 2023 en tot eind 2025 aan de Nederlandse ploeg verbonden blijven.

De 20-jarige Jastrab is momenteel bezig aan haar tweede seizoen in dienst van Team DSM. De jonge Amerikaanse sprintster, de juniorenwereldkampioene van 2019, heeft na een moeilijke start haar draai gevonden. Ze wist dit jaar al meerdere keren haar neus aan het venster te steken. Zo werd ze vorige maand nog tweede in de openingsetappe van de Tour of Scandinavia, achter Marianne Vos, en was ze ook tweede in de MerXem Classic.

“Ik ben dankbaar dat ik ook de komende jaren kan rekenen op de steun van Team DSM in het verwezenlijken van mijn doelen. Ik kijk ernaar uit om mijn ontwikkeling met het team voort te zetten. Ik heb nog veel te leren.” Sportief directeur Rudi Kemna is ook blij met de contractverlenging van Jastrab. “We zien haar als iemand met veel potentie voor de sprints, maar ze kan ook het kortere heuvelwerk goed aan. Ze is niet alleen zeer getalenteerd, ze is naast de fiets ook enorm gedreven en slim. We kijken ernaar uit om de komende jaren met Megan samen te werken.”

Over Peperkamp heeft Kemna het volgende te zeggen. “Esmée is een echte teamspeelster en is altijd bereid om alles te geven voor haar ploeggenotes. Dat is een enorm waardevolle eigenschap. Ze heeft zich bij ons echt enorm goed ontwikkeld en we zien dat ze een grote motor heeft. Ze is nog relatief nieuw in het peloton en dus denken we dat er nog ruimte is voor verdere groei.”

Peperkamp, momenteel herstellende van een complexe sleutelbeenbreuk, was dit jaar al elfde in de Baloise Ladies Tour en de Tour of Scandinavia. In die laatste rittenkoers werd ze bovendien achtste in de koninginnenrit naar Norefjell. “Ik ga momenteel een moeilijke periode door vanwege mijn sleutelbeenbreuk, maar gelukkig krijg ik alle steun die ik nodig heb van het team om volledig te herstellen. Ik ben erg blij dat Team DSM vertrouwen in mij heeft. Volgend jaar wil ik mijn klim- en tijdritvaardigheden nog verder verbeteren.”