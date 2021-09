UCI roept renners op om geen ketonen meer te gebruiken

De UCI doet een oproep aan wielrenners om geen ketonen meer te gebruiken. Dat laat de internationale wielerunie weten in een uitgebreid persbericht met nieuwe plannen. Er wordt nog wel een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gebruik van ketonen.

Volgens de UCI ontbreekt momenteel nog de wetenschappelijke onderbouwing dat ketonen prestatiebevorderend zijn. Toch heeft het managementcomité van de UCI gevraagd of er aanvullend onderzoek kan worden gedaan naar ketonengebruik om te kijken of het daadwerkelijk prestatiebevorderend is. “In afwachting van de resultaten van dat onderzoek, raadt de UCI renners aan om zich te onthouden van het gebruik van deze substantie”, klinkt het in een persbericht.

‘Grijs gebied’

Er is verdeeldheid binnen het wielrennen over ketonen. Sommige profploegen zijn fel tegen het gebruik, terwijl andere teams zoals Jumbo-Visma er geen bezwaar in zien. Het middel staat op dit moment niet op de UCI-lijst van verboden stoffen en methoden. Ploegen die aangesloten zijn bij de MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, spreken zich uit tegen ketonengebruik.

Ketonen zijn lichaamseigen brandstoffen, maar worden in het wielerpeloton ook in exogene (niet-lichaamseigen) vorm gebruikt. “Het is een legaal voedingsmiddel, maar tegelijkertijd is er te weinig bekend over de eventuele gevolgen voor de gezondheid. Dat maakt het een grijs gebied. Het staat dus niet op de dopinglijst, maar als wij vragen krijgen van sporters adviseren we ze om ketonen niet te gebruiken”, zei de Nederlandse Dopingautoriteit begin 2020.